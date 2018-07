Silvia Valadares, da Microsoft, discursou na abertura da premiação. FOTO: Divulgação Silvia Valadares, da Microsoft, discursou na abertura da premiação. FOTO: Divulgação

A primeira edição do Case (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo) terminou ontem com o anúncio dos vencedores do Spark Awards, premiação que reconhece os maiores destaques do mercado de startups brasileiro, coordenada pela Microsoft.

A votação é totalmente feita pela internet e quem elege os vencedores são os próprios empreendedores do mercado de startups.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Confira a lista de vencedores:

Melhor investidor-anjo: Fernando Campos

Melhor aceleradora: Aceleratech

Melhor fundo de investimento: Grid Investments

Melhor coworking: Aldeia Coworking

Melhor assessoria jurídica: Nabarro & Pferfman

Melhor assessoria de imprensa: NR-7

Melhor comunidade de startups: San Pedro Valley, em Minas Gerais

Melhor universidade para empreendedores: UniCEUB

Melhor equipe fundadora: Nibo

Startup do ano: Pagar.me, que criou uma solução de pagamentos para sites de comércio eletrônico. Os fundadores da empresa têm apenas 18 anos.