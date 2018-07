Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, quer aplicativo em 50 países até o fim do ano. FOTO: J.F. Diório/Estadão Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, quer aplicativo em 50 países até o fim do ano. FOTO: J.F. Diório/Estadão

O aplicativo para solicitação de táxis Easy Taxi recebeu uma nova rodada de investimento no valor de R$ 90 milhões dos fundos Phenomen Ventures, da Rússia, e Tengelmann Ventures, da Alemanha, parceiros do grupo Rocket Internet, atual controlador da companhia. O novo aporte eleva o valor captado no mercado pela empresa, desde o seu lançamento, em 2011, para R$145 milhões.

O investimento será usado para expansão dos negócios na Ásia e América Latina. A meta é chegar ao fim do ano com presença em 50 países – atualmente a Easy Taxi opera em 32 países e 165 cidades, das quais 100 são brasileiras. O app já teve mais de 10 milhões de downloads.

A primeira injeção de recursos na companhia, em 2012, foi de R$ 10 milhões, por parte da Rocket Internet. Um ano depois a empresa recebeu mais R$ 30 milhões do Fundo Latin America Internet Holding (LIH) e, em outubro de 2013, recebeu outros R$ 15 milhões, da Rocket Internet e da holding iMena.

Conversei com o Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, por telefone, para falar sobre os novos planos da empresa, que se consolida definitivamente como uma das mais promissoras do mercado de startups brasileiro. Com o novo aporte, a companhia entrou para um grupo restrito de startups brasileiras que recebeu investimentos série D (acima de R$ 25 milhões, após três rodadas anteriores, A,B,C, respectivamente. Veja infográfico abaixo), do qual é representante recente o Hotel Urbano, que recebeu R$ 120 milhões em março, em rodada liderada pelo fundo nova-iorquino Tiger Global Management.

“Nós conseguimos provar que sabemos usar bem o dinheiro dos fundos e, com isso, conseguimos dar um passo a frente e sair do eixo Brasil-Estados Unidos, atraindo fundos da Alemanha, Rússia e outros países”, diz Gomes. “Isso é bom para o ecossistema de startups brasileiro como um todo, porque atrai a atenção desses investidores para o País.”

A Easy Taxi não descarta que seu próximo passo seja abrir capital. “Pode ser, sim. Estamos muito focados em investir e temos muito a fazer para nos consolidar e expandir”, diz Gomes, que também considera adquirir concorrentes, embora afirme estar mais interessado em “tirá-los da frente”. “Um deles a gente já matou e deve fechar as portas nas próximas semanas”, diz, sem citar nomes.

Segundo Gomes, a Easy Taxi já gera receita, embora não divulgue números. O modelo de negócio prevê a cobrança de uma taxa dos taxistas por cada corrida, com exceção do Brasil, onde a pressão de concorrentes como a 99 táxis levou à extinção dessa taxa. “Houve uma canibalização dos negócios. O mercado não entende que não somos uma ONG” diz Gomes, que afirma que a maioria dos concorrentes não consegue crescer por falta de capital. “Nossa sacada foi, ao receber o primeiro investimento, levar o negócio de cara para mais dois países (México e Colômbia). O benefício de expandir rápido é que, com isso, nós erramos muito, e quando você erra aprende muito também. E hoje temos o mundo inteiro para cobrar a taxa, apesar de não poder fazer isso no Brasil” diz.

Como alternativa, a empresa criou outras fontes de receita no País, como um sistema para gerenciamento de táxis corporativos, o Easy Taxi Empresas, uma ferramenta para bares, hotéis e casas noturnas, chamada Easy Taxi Pro, e o sistema de pagamento pelo smartphone Easy Taxi Pay.

“Acho que há três razões para o nosso sucesso. O primeiro é ter um modelo de negócio muito atraente para investidores, o segundo é ter o suporte de uma empresa grande como a Rocket e o terceiro é sempre nos preocupar em ter um time bom. Se você tem uma ideia sensacional e um time mediano, sua empresa não sai do papel”, diz Gomes, que aproveitou para rebater as críticas de que a Rocket Internet é especialista em criar copycats (clones de outras empresas) de sucesso. “Eles investiram na gente pela qualidade do produto e pelo nosso time. Hoje outras empresas estão nos copiando. A Rocket virou o jogo”, diz.

História

A Easy Taxi foi criada no Rio de Janeiro, em 2011, durante a competição Startup Weekend. Inicialmente, Tallis havia criado o projeto de um aplicativo que ajudasse a população a pegar ônibus, via geolocalização. Ao descobrir que o Google tinha um projeto semelhante, decidiu mudar sua proposta. No mesmo dia, precisou pegar um táxi para voltar para casa e enfrentou dificuldades. Foi quando teve a ideia de criar um aplicativo que ajudasse passageiros a encontrar taxistas.

O app, que teve sua primeira versão desenvolvida durante uma madrugada, foi um dos vencedores do Startup Weekend e, em seguida, ganhou os mais importantes prêmios da categoria, como IBM Smartcamp Brazil (2011), Startup Farm RIO (2011), TNW Awards Brazil (2012) e Spark Awards (2013).