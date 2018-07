O brasileiro Eduardo Saverin, conhecido por ser cofundador do Facebook e ter sido demitido por Mark Zuckerberg por meio de uma série de atitudes eticamente questionáveis, há tempos mora em Cingapura e adota um estilo de vida low-profile.

Seus investimentos, porém, continuam a toda velocidade. E nos últimos tempos ele tem demonstrado um interesse especial por um certo tipo de startup: as que atuam na área de transporte.

Uma reportagem da Business Insider destaca que esta semana a startup americana Silvercar anunciou ter recebido uma rodada de investimento série B de US$ 14 milhões liderada por Saverin e pela Velos Partners.

A Silvercar é um serviço de aluguel de carros de luxo por smartphone. A empresa permite alugar um Audi A4 nos Estados Unidos de forma simples, sem a necessidade de assinar papeis e contratos, e em apenas quatro passos. O cliente baixa o aplicativo, reserva um veículo, desbloqueia o carro no lugar marcado para retirada pelo próprio celular, por meio de um QR Code, e depois de usá-lo deixa o veículo no local combinado para devolução. O recibo é enviado eletronicamente por e-mail e o preço do aluguel, a partir de US$ 89 por dia, já inclui acessórios como GPS e Wi-Fi.

“Estamos vendo mudanças radicais na forma com que o transporte pessoas está sendo feito e consumido e a Silvercar está fazendo pelo aluguel de carros o que o Uber e Lyft fizeram pelo transporte de carro”, disse Saverin ao Mashable.

Saverin também participou de uma rodada de investimento série A de US$ 13,5 milhões em setembro no serviço americano FlightCar, por meio do qual pessoas que vão deixar seus carros no aeroporto podem alugá-los para outras pessoas. Uma espécie de Airbnb do automóvel.

A empresa oferece um seguro de US$ 1 milhão para os usuários do serviço, estacionamento grátis no aeroporto e uma lavagem do veículo. O dono aprova o candidato a alugar o seu carro previamente e tem como contrapartida preços mais baratos do que a média, que chegam a US$ 19 por dia, já incluindo seguro e GPS.