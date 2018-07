Divulgação

Drew Beaurline (esq.) com o sócio Patrick Albert Drew Beaurline (esq.) com o sócio Patrick Albert

Enquanto empreendedores de tecnologia do mundo inteiro sonham com uma oportunidade para levar sua startup para o Vale do Silício, o norte-americano Drew Beaurline não hesitou em fazer o caminho contrário. Em 2013, ele trocou a Califórnia por Belo Horizonte, em Minas Gerais, para tirar do papel sua startup, a Construct Latam, que desenvolveu um app para engenheiros, arquitetos e gerentes trocarem informações sobre um projeto.

Beaurline diz ter ficado indignado com o custo de construção dos estãdios para a Copa do Mundo e a lentidão para o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. “Muitas pessoas me perguntam por que decidimos estabelecer nossa empresa aqui. O Brasil tem grandes problemas e grandes problemas apresentam grandes oportunidades. São os problemas de infraestrutura que mais afetam a prosperidade das pessoas e empresas em todo o País”, diz Beaurline, que criou sua empresa com o também norte-americano Patrick Albert.

Além disso, o empreendedor destaca que a concorrência no Vale do Silício é tão acirrada que a dificuldade de criar um negócio de sucesso por lá é alta. O fator decisivo para mudar de vez para o Brasil veio em novembro de 2013, quando a startup foi aprovada na cota internacional do Seed, programa de aceleração de startups do governo mineiro que recentemente foi descontinuado em seu formato original com a promessa de ser reformulado.

Em um ano e meio no País, Beaurline construiu as bases para levantar uma rodada de investimento-anjo de R$ 1 milhão para colocar sua startup no mercado. O montante foi arrecadado com suor: R$ 650 mil vieram por meio de crowdfunding, em uma campanha no clube de investimento Fundacity (para saber mais sobre o assunto, veja a matéria que publiquei aqui no Link sobre financiamento colaborativo de startups); R$ 200 mil foram obtidos pela aprovação no programa Start-Up Brasil, do governo federal, e R$ 80 mil foi investido pelo Seed. O restante veio de outros investidores, como Eyal Miller, diretor de Desenvolvimento para novos negócios do Google em Israel (veja a lista completa de investidores divulgada pela Construct abaixo).

O aplicativo criado pela Construct estava sendo testado em versão Beta durante os últimos 12 meses por algumas

construtoras, como Mello Azevedo, Carva Engenharia e Construtora Valle Ribeiro. A versão final chega ao mercado agora com o apoio dos investimentos recebidos. “É gratificante anunciar a primeira plataforma móvel e web para a construção civil do Brasil. Com nossos novos investimentos, pretendemos desenvolver nosso negócio mais rapidamente”, diz Beaurline.

Pelo aplicativo da Construct engenheiros podem criar tarefas pelo smartphone para que outras pessoas corrijam rapidamente problemas com a obra, gerenciar prazos e materiais usados na construção, emitir relatórios com base nos dados do app, entre outras funções. A startup fatura por meio da cobrança de uma assinatura pelo uso do sistema.

Veja a lista de investidores da Construct:

Binh Tran: co-fundador do Klout, Inc. Recebeu vários prêmios em sua carreira como rank #42 no Business Insider’s “Top 10 do Vale do Sílicio”, “#26 no rank Up-And-Coming Tech Entrepreneurs You Need To Watch” em 2012.

Eyal Miller: Diretor de Desenvolvimento para novos negócios do Google em Israel.

Bowei Gai: Co-Fundador da CardMunch (Vendida à LinkedIn)

Mark Neeleman: Co-Fundador da Azul Linhas Aéreas

Clemens Raemy: Graduado na Harvard Business School e fundador do app de táxi SaferTaxi

Maurizio de Franciscis: Ex-executivo da GE e com 20 anos de experiência em empreendedorismo na Internet e gestão de empresa, finanças corporativas e desenvolvimento de empresa no Reino Unido, EUA e Brasil.

Arthur d’Hauteville: Investidor Venture Capital na França e Brasil e passagem como executivo da GE Capital, e diretor de M&A para Rothschild.

Kurt Kalm: Empreendedor em série na indústria farmacêutica.

Zach Aarons: Investidor imobiliário pela Millennium Partners e investidor-anjo com mais de 40 negócios

realizados em tecnologia para o setor imobiliário.

Startup Brasil: Investimentos do Governo Federal do Brasil no montante de R$ 200.000 que incluem

suporte em todas as áreas e espaço corporativo para escritórios.

Diego Gomes: Fundador da startup Rock Content

Diego Remus: Co-Fundador do blog Startupi, vendido para a Beats Brasil.

