Passei os últimos três dias dividida entre a redação do Link e a Campus Party. Entre uma matéria e outra (acompanhe a cobertura do evento ao vivo) conversei com algumas das startups que estão no local. Ontem, aproveitei o horário da tarde para dar uma boa volta pelo espaço Startup & Markers e saber das impressões dos empreendedores sobre o evento até agora. Um misto de empolgação e preocupação parece ter tomado contra dos empreendedores das quase 250 startups que participam da Campus Party este ano.

Em meio a alegria após conversas com potenciais investidores, clientes e até mesmo potenciais futuros contratados – sim, a Campus Party rendeu para muita gente –, havia também a tristeza de quem teve computadores e outros objetos furtados, um dos principais problemas ocorridos até agora (veja a matéria que Link fez sobre esse assunto), e algumas queixas sobre organização e pontos que poderiam ser melhorados.

No primeiro dia faltou água e internet para as startups durante boa parte do tempo. Esse problemas foram normalizados nos demais dias. Houve também confusões nos pitches (apresentações curtas que as startups fazem para potenciais investidores). Dos 140 investidores escalados para participar dessas apresentações, só três teriam aparecido no primeiro dia. O evento acabou sendo cancelado. “Estavam programadas 300 startups. O nosso horário era 21h, mas quando cheguei lá, descobri que o evento tinha durado só das 18h até 19h30 por falta de gente”, diz Lucas Garcia, da startup Let’s Park.

O posicionamento dos espaços também foi visto como problema por alguns. As startups que ficaram instaladas na lateral direita do espaço Open Campus, do lado oposto ao palco onde estavam sendo realizadas diversas palestras durante todo o dia, reclamaram da pouca visibilidade do local. Muitas mudaram de lugar (veja a foto abaixo, que mostra alguns lugares vazios) e ocuparam os espaços de algumas startups que não apareceram no evento ou desistiram após alguns dias. Um empreendedor me mostrou o estande vazio de uma das startups que não apareceu mais no evento após ter tido um computador furtado.

Conversei agora à tarde com Marcelo Pimenta, coordenador da área de startups, que falou sobre esse problemas. (Veja a matéria que publiquei no Link). Pimenta disse que a segurança do espaço Open Campus foi reforçada e que planeja mudar o sistema de segurança no ano que vem, de forma que o espaço continue sendo de acesso gratuito, mas só permita a entrada de quem passar por credenciamento prévio, obrigando todos os visitantes a se identificar, o que não acontece atualmente.

Mas ele também pede a colaboração das startups. “Na quarta-feira de manhã fiz uma reunião com todos os expositores e a chefia de segurança. Reforçamos a segurança e pedi para eles ficarem atentos aos seus pertences, porque estamos sujeitos aos riscos da cidade de São Paulo”, diz, citando como exemplo um empreendedor que foi a um café após a Campus Party e teve seu laptop roubado na saída,

Pimenta também me contou que foi uma surpresa o baixo número de investidores vendo o pitch no primeiro dia. “Tínhamos 140 cadastrados e esperávamos que um número maior fossem ao espaço voluntariamente”. Pimenta diz que conversou com os investidores e convidou ao menos cinco para participarem de cada pitch, garantindo assim um número mínimo de participantes nas apresentações das startups. O dia mais aguardado é amanhã, sábado, quando o número de visitantes e investidores presentes no local deve ser muito superior ao de toda a semana.

Resultados.

Por outro lado, houve também boas notícias. A Over Power Studios, empresa de jogos digitais e aplicativos, foi a primeira a receber investimento no evento da publicadora B9 Corp. “A empresa foi escolhida pela qualidade técnica e pelo modelo de negócios inovador”, afirma Moacyr Alves Júnior, diretor de negócios da B9 Corp, de jogos digitais e aplicativos, que investirá o dinheiro em parcelas para apoiar as ações de marketing do jogo Aces High e no desenvolvimento de um novo game. “Conhecia a empresa de forma superficial, mas foi na Campus que conseguimos comprovar a competência”.

O otimismo em relação ao networking também era geral. “Desde quarta tem muita gente passando aqui. Fizemos ótimos contatos para a empresa”, diz Letícia Passarelli, também da Let’s Park. André Sionek, da startup Polyteck, que teve seu computador roubado no primeiro dia, também estava otimista. “Ontem (quarta-feira) foi muito bom e esqueci meu desânimo por causa do furto. O nosso público é justamente quem está aqui no evento e o pitch para os investidores foi muito bom. Um deles já veio falar com a gente”, contou.

Paulo Blob, da TraktoPRO (foto acima, à direita), de Minas Gerais, usava um chapéu de pescador em seu espaço, logo na entrada da Campus Party, quando cheguei por lá. “É pra resumir o espírito do local. Estamos tendo que pescar as pessoas para elas verem nosso estande, mas o resultado é muito positivo”, diz ele. Sua única queixa era o desinteresse dos campuseiros pelo espaço. “Eu queria contratar um designer, mas a molecada só quer saber de jogar videogame”, diz. “O ideal seria se a gente não tivesse esse muro nos separando dos campuseiros”, diz. As startups ficam em uma área separada de onde é realizado o restante do evento, mas o acesso é livre não só para campuseiros, quanto para outros visitantes.

Pimenta diz que já passou para as startups um formulário de satisfação sobre o evento para medir os erros e acertos da Campus Party. Os resultado vocês conferem em breve aqui no Start.

