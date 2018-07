Camila Carvalho testou a ideia com seus vizinhos. FOTO: Divulgação Camila Carvalho testou a ideia com seus vizinhos. FOTO: Divulgação

Quem mora em grandes cidades sabe bem que o ritmo acelerado de vida tornou mais difícil manter uma relação de proximidade com os vizinhos. Na correria do dia a dia, muitas vezes falta espaço para conhecer até mesmo quem mora no apartamento ao lado. Mas quem é que nunca se pegou precisando de algum item em casa que poderia pegar emprestado com um vizinho? Foi pensando nisso que a estudante de comunicação e modelo Camila Carvalho, de 25 anos, criou o site Tem Açúcar?

A plataforma funciona como uma espécie de rede social entre vizinhos para que as pessoas que moram em uma mesma região compartilhem seus produtos domésticos, seja por meio de doações ou empréstimos.

“O nome Tem Açúcar? surgiu porque eu queria mostrar que esse tipo de coisa não é algo novo, é algo que sempre fizemos. Quem nunca pediu algo emprestado? Além de tudo, é uma forma de conhecer um vizinho que antes era desconhecido”, explica.

Camila diz que começou a pensar em criar a plataforma após viagens internacionais para Índia, Tailândia e China, nas quais percebeu como pessoas de diferentes culturas se manifestam diante de desigualdades. “Notei o quanto o consumo, de uma forma geral, é exagerado. E o preço a pagar é ainda mais alto, tanto ambientalmente, na utilização de recursos naturais, quanto no sentido social, visto as crescentes denúncias de trabalho escravo, inclusive no Brasil”, diz.

A decisão de criar o Tem Açúcar? veio depois de um curso sobre economias alternativas e após ela conhecer sites estrangeiros como o Street Bank e o Peerby, que funcionam de forma similar. Antes de criar a plataforma, Camila testou a ideia no condomínio em que mora no Rio de Janeiro. “Escrevi num pedaço de cartolina que eu precisava de um desentupidor. Para minha surpresa, dentro de 15 minutos apareceu uma vizinha oferecendo ajuda com um desentupidor na mão”, diz.

Como funciona?

O usuário deve se cadastrar no site Tem Açúcar?, indicar o raio de distância das pessoas com as quais deseja interagir e colocar na área de busca o item que está precisando pegar emprestado. O site pergunta por e-mail aos vizinhos quem tem o produto. Quem puder fazer o empréstimo precisa apenas responder à mensagem colocando as condições de uso, com data de empréstimo, devolução e local de encontro para entrega do item. O serviço é gratuito.

Feita a devolução os usuários avaliam um ao outro para aumentar a credibilidade na plataforma tanto de quem empresta quanto de quem pediu emprestado. As pessoas que usarem o Facebook para se conectar poderão ver os amigos em comum.

O site oferece ainda ferramentas de segurança e avaliação do empréstimo. Os usuários podem dar um retorno dizendo se as condições foram atendidas. Por exemplo, se a roupa emprestada foi lavada, se voltou com danos, ou não foi entregue na data devida. A avaliação fica exposta no perfil do usuário que fez o empréstimo para servir de alerta para o próximo contato.

Negócios

O Tem Açúcar? já conquistou 18 mil usuários até agora. O site é totalmente gratuito, mas a empreendedora estuda a possibilidade de implantar algumas funções pagas, como um serviço de micro seguros para que os bens dos usuários que forem emprestados fiquem assegurados, a inclusão de algumas ferramentas pagas e, “em último caso”, segundo ela, a adoção de publicidade.

Ela diz que no futuro vai implantar uma ferramenta para que o usuário possa calcular quanto economizou no mês usando o Tem Açúcar? e oferecendo a possibilidade de que parte desse valor seja doado em agradecimento ao site.