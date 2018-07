A cidade de Tel-Aviv, onde estão algumas das principais startups de Israel. FOTO: Reuters A cidade de Tel-Aviv, onde estão algumas das principais startups de Israel. FOTO: Reuters

A Fapesp e o Matimop, um centro de pesquisa e desenvolvimento da indústria israelense, estão com inscrições abertas para a segunda chamada de um edital para financiar a fundo perdido projetos colaborativos entre startups ou pequenas empresas de São Paulo e Israel. A chamada faz parte de um acordo de cooperação mantido pelas duas instituições.

Podem participar projetos com foco no desenvolvimento de produtos ou processos que sejam comercializados no mercado global ou no Brasil.

Em Israel, propostas podem ser submetidas por empresas que façam pesquisa e desenvolvimento e estejam registradas no país de acordo com os critérios de elegibilidade do Escritório do Cientista Chefe (OCS) do Ministério da Economia.

No Brasil, propostas podem ser apresentadas por pesquisadores associados a pequenas empresas (com no máximo 250 empregados) estabelecidas no Estado de São Paulo e devem seguir as normas do Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), que oferece até R$ 1,2 milhão para financiar as fases de pesquisa e desenvolvimento de um projeto.

O prazo para submissão de propostas termina no dia 5 de fevereiro . Mais informações no site da Fapesp.

