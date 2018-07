FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

Mais uma grande empresa criou um programa para inovar por meio de startups. Dessa vez, em escala global. A Ford lançou um programa para apoiar startups que desenvolvam soluções inovadoras na área de transporte e mobilidade por meio de um programa batizado de “TechStars Mobility, driven by Detroit”, executado em parceria com a aceleradora americana TechStars e com as empresas Magna International (fabricante de componentes automotivos) e com a Verizon Telematics (que oferece infraestrutura para carros conectados).

A Ford está interessada em empresas que desenvolvam ideias inovadoras para facilitar o transporte de pessoas, bens e serviços, resolvendo os desafios da mobilidade urbana, como tráfego e estacionamento e que incorporem os dispositivos móveis com conectividade sem fio e a computação na nuvem para facilitar a locomoção das pessoas.

O programa terá duração de três anos – serão selecionadas 10 startups de todo o mundo a cada ano – e terá sua base no centro de Detroit, nos EUA. As novas empresas vão receber US$ 120 mil em financiamento e três meses de treinamento intensivo em desenvolvimento de negócios, prospecção de clientes e recrutamento de executivos. Ao final, vão apresentar suas soluções em um pitch para investidores, líderes da indústria e outras pessoas da comunidade.

A Ford diz que o presidente do conselho da empresa, Bill Ford, vai participar ativamente do programa e atuar como mentor das startups selecionadas.

“Estamos vendo hoje o surgimento no mercado de produtos de consumo e serviços emocionantes, criados por empresas startups inovadoras. Será ótimo ajudar a trazer esse novo pensamento para a indústria automotiva e a cidade de Detroit”, declarou Bill Ford, por meio de nota.

O líder do programa “TechStars Mobility, driven by Detroit” será Ted Serbinski – empresário e investidor do Vale do Silício que mudou em 2011 para Detroit para se juntar à Detroit Venture Partners.

A seleção do programa será criteriosa, já que a TechStars, parceira do projeto, é uma conceituada aceleradora de startups dos EUA que aceita menos de 1% dos candidatos nos seus programas.

As inscrições estão abertas no site da TechStars até o dia 15 de março. O programa vai começar em meados do próximo ano e terminar em setembro.