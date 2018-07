Uma das áreas mais quentes para startups no mundo todo, o mercado de educação não para de ganhar incentivos. A Fundação Lemann, que no ano passado lançou o Start-Ed, programa para financiar o desenvolvimento de aplicativos, softwares, games e outras ferramentas digitais para a educação, acaba de lançar um novo programa, o Start-Ed nas Escolas, para incentivar startups da área de educação que já tenham um produto pronto para utilização.

O Start-Ed vai investir entre R$ 100 mil e R$ 300 mil para financiar a aplicação de projetos-piloto em escolas públicas, uma avaliação de especialistas sobre o impacto na aprendizagem do projeto desenvolvido pela startup, e oferecer apoio para a elaborar a estratégia de distribuição do produto. Para participar é preciso ser empresa ou organização sem fins lucrativos que tenha a ferramenta apoiada como principal projeto da instituição.

O apoio será focado em incentivar o uso em escala – adaptado à realidade de redes públicas de ensino – e um maior impacto educacional, melhorando o desempenho dos estudantes atendidos, as condições de trabalho dos professores e dos gestores escolares.

É preciso ainda estar apto a prestar serviço para escolas públicas e ter um produto ou ferramenta totalmente finalizado para ser usado por no mínimo 500 alunos, ainda em 2014.

Os pilotos devem começar no segundo semestre letivo de 2014, com expectativa de continuação ao longo do ano de 2015, para acompanhamento total de 18 meses.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de março por meio do formulário criado para o

Documento Start-Ed nas Escolas. Já a divulgação dos selecionados será realizada por meio do site da Fundação Lemann, em 11 de abril. Os detalhes estão no edital PDF

Em tempo: Quem também está com processo seletivo aberto é o Cietec, incubadora de empresa da Universidade de São Paulo. As inscrições vão até 17 de março e o resultado sai em junho. Mais detalhes sobre o processo no site do Cietec.