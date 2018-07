Miklos Grof e Diego Izquierdo, fundadores da Fundacity. FOTO: Divulgação Miklos Grof e Diego Izquierdo, fundadores da Fundacity. FOTO: Divulgação

O financiamento coletivo de projetos já é um sucesso consolidado em todo mundo. Há algum tempo, passou a a ser adotado por investidores-anjo de países como os EUA e Reino Unido, em um modelo chamado financiamento syndicate, por meio do qual grupos de investidores se unem para dividir os riscos e benefícios de participar da rodada inicial de financiamento de uma startup. Aos poucos, essa modalidade começa a chegar ao Brasil.

Uma das empresas que está apostando no modelo é a startup Fundacity, participante do programa de aceleração de empresas Seed, do governo de Minas Gerais. A empresa lança amanhã, quarta-feira, 30, em Minas Gerais (veja mais informações no fim do post) a plataforma Fundacity Investment Clubs, por meio da qual investidores-anjo experientes poderão criar e liderar clubes de investimento em startups pela internet. O modelo é similar a plataforma Syndicates lançada pela plataforma americana AngelList no ano passado, que também tem como objetivo conectar investidores e startups.

Qualquer investidor interessado poderá se unir a um dos clubes da plataforma e apoiar um investidor-anjo para investir em startups a partir de um valor mínimo de US$ 1 mil (esse modelo me lembrou um pouco o do site eToro, que tem foco no mercado de ações e permite “copiar” investidores de sucesso. Eu falei sobre o eToro no início do ano em uma matéria para o Link).

“Imagine que um investidor-anjo encontrou uma startup, analisou a oportunidade, mas gostaria de investir na empresa um valor menor do que ela necessita. Ele poderá convidar outras pessoas para apoiá-lo com valores menores e participar desse negócio”, diz Miklos Grof, um inglês pós-graduado em finanças pela London School of Economics and Political Science e que fundou sua empresa em parceria com o desenvolvedor Diego Izquierdo no Chile, em 2012, quando decidiu conhecer o mercado de startups local.

Atualmente a empresa mantém escritório em Belo Horizonte, onde fica a sede do Seed, e já recebeu US$ 300 mil em investimentos. Os planos é manter a empresa em solo brasileiro mesmo após o término da aceleração.

A diferença da proposta da Fundacity em relação a grupos de investidores como a Anjos do Brasil e Gávea Angels é que esses clubes requerem valores maiores de investimento por pessoa, geralmente cobram cota de adesão e não são abertos para qualquer pessoa. “Para investidores nosso modelo é positivo porque eles têm melhor performance e podem diversificar seus investimentos. Os apoiadores sabem que o investidor-líder do grupo só vai ganhar dinheiro se fizer os outros ganharem também”, diz Grof.

A Fundacity oferecerá suporte legal para gestão dos clubes e cobrará uma porcentagem de 5% sobre o lucro de cada operação. O modelo enfrenta entraves legais no País e, por isso, foi formatado de acordo com as bases legais dos Estados Unidos. Da mesma forma, para receber investimento pela plataforma as startups precisarão ser globais. Inicialmente, a plataforma Fundacity Investment Clubs estará disponível apenas no Brasil.

Quem vai estrear o novo site será Clemens Raemy, criador do aplicativo para táxis Safer Taxi, que será líder do primeiro grupo. “A ideia é que qualquer pessoa abrir um clube, mas inicialmente seremos mais cuidadosos, porque queremos boas histórias de sucesso”, diz Grof. As divisões de lucros e resultados serão negociadas caso a caso, de acordo com cada investimento.

A Fundacity colocou seu site no ar este ano oferecendo inicialmente duas funcionalidades: intermediar o envio de propostas de startups para aceleradoras e fundos de investimentos e fazer a gestão do portfólio desses fundos e aceleradoras. Hoje tem 6 mil usuários e 3,5 mil startups registradas de 103 países.

Para entender melhor como os syndicates funcionam nos EUA e como a AngelList está lidando com o modelo, o TechCrunch publicou no ano passado uma matéria bem detalhada sobre o assunto. O Venture Beat também falou sobre a AngelList Syndicates.

