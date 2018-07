Juntas, RestaurantWeb e iFood terão 80% do mercado. FOTO: Divulgação Juntas, RestaurantWeb e iFood terão 80% do mercado. FOTO: Divulgação

A britânica Just Eat anunciou hoje a fusão da plataforma brasileira de entrega de comida RestauranteWeb com a iFood, controlada pela Movile, para criar uma empresa líder no serviço online de entregas de comida no País. A fusão esquenta a disputa do mercado de delivery no Brasil. No mesmo dia a Hellofood anunciou a compra da empresa Entrega Delivery, sua quarta aquisição neste ano, depois de Peixe Urbano Delivery, Jánamesa e Megamenu.

Ainda assim, é a empresa resultante da fusão entre RestauranteWeb e iFood que fica com a liderança do mercado. O negócio terá o dobro de tamanho da Hellofood e 80% de participação no mercado para tristeza da Rocket, que vem lutando pela liderança deste mercado.

Uma curiosidade sobre esta história: Emerson Calegaretti, ex-country manager da Just Eat no Brasil, deixou a companhia no fim de 2012 e migrou para a Rocket Internet, que comanda a HelloFood. Ele deixou há dois meses a Rocket para trabalhar na consultoria US Media.

Vamos aos termos das negociações:

A Just Eat terá 25% do negócio resultante da fusão. Os fundadores da iFood – Patrick Sigrist, Felipe Fioravante, Guilherme Bonifácio e Simone de Carvalho – ficarão com uma fatia de 24,98% do negócio.

Os outros 50,02% da empresa serão detidos pela desenvolvedora de aplicativos Movile, controlada pela Naspers, que investiu R$ 5,5 milhões no iFood em fevereiro do ano passado e mais R$ 5 milhões em fevereiro deste ano. Em agosto deste ano a Movile recebeu um aporte de US$ 35 milhões do fundo Innova Capital, que tem entre os sócios o empresário Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AmBev.

AJust Eat disse que fará um investimento de £ 3,5 milhões em dinheiro na empresa resultante da fusão.“Ao nos unir com a RestauranteWeb, estamos criando uma liderança em um mercado animador”, declarou por meio de nota o diretor executivo da Just Eat, David Buttress.

Espera-se que a nova empresa gere mais de um milhão de pedidos por mês no próximo ano e US$ 400 milhões para restaurante parceiros em 60 cidades.

Já a Hellofood não revelou os valores envolvidos na aquisição da Entrega Delivery, empresa que atua desde 2010 e tem mais 400 restaurantes cadastrados na plataforma, com forte presença nas cidades de Campinas, no interior de São Paulo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O Hellofood iniciou as operações no Brasil em fevereiro de 2013 e cresce com uma estratégia agressiva de aquisição de concorrentes

Qual o tamanho dessas empresas?

A aquisição da Entrega Delivery faz com que a Hellofood supere o número de 2.500 restaurantes e tenha presença em mais de 30 cidades brasileiras.

Já a iFood e RestauranteWeb terão, juntas, mais de 5 mil reasteurantes e atuação em 60 cidades brasileiras. Esse número corresponde a uma fatia de 80% de participação no mercado brasileiro de delivery.

O mercado de delivery

A Just Eat citou em seu comunicado que pesquisas mostram que pedir comida através do celular ou site já é uma realidade para mais de cinco milhões de brasileiros. Atualmente, mais de 60% dos pedidos realizados no iFood são feitos por smartphones, número que beirava 7% em 2013.

O mercado de apps de delivery já está fazendo sua “seleção natural” e reduzindo a corrida a poucos concorrentes. Será que em breve veremos o mesmo acontecer no mesmo de apps de táxi?