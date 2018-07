Produto possui estabilizador que ajuda a manter a comida na colher. FOTO: Divulgação Produto possui estabilizador que ajuda a manter a comida na colher. FOTO: Divulgação

Uma startup de São Francisco chamada Lift Labs, adquirida recentemente pelo Google, criou a “liftware spoon” uma colher com um adaptador que permite pessoas com doenças que causam tremores, como a doença de Parkinson, a comer normalmente, sem derramar a comida.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

O produto possui no cabo um sensor que identifica o tremor e aciona na sequência um sistema estabilizador que mantém a comida no lugar quando a mão da pessoa está tremendo. A importância do feito conquistado pela startup fica clara quando se assiste ao vídeo de apresentação do produto, bastante emocionante.

A startup agora integra o Google X, uma divisão secreta do Google dedicada a avanços tecnológicos de ponta.

O Google afirma que o dispositivo reduz em 76% a queda de alimentos e que a tecnologia pode ser adaptada para outros utensílios usados por pessoas portadoras de doenças que causam tremores no dia a dia. O produto já está à venda no site da startup Lift Lab por US$ 295.

O interesse do Google na área é relacionado não só ao investimento cada vez maior da empresa em soluções na área da saúde. A mãe do cofundador Sergey Brin foi diagnosticada com a doença de Parkinson em 2009.

Assista ao vídeo que mostra a colher em funcionamento: