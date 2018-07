Pela primeira vez a conferência do Google para desenvolvedores, o Google I/O, terá uma versão brasileira: o Google I/O Extended. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades estão na lista de locais que vão sediar versões ampliadas da conferência, que além da transmissão de palestras do evento principal, terá atividades focadas no ecossistema local de desenvolvedores de cada cidade.

Segundo o Google, em São Paulo, isso significa ter uma experiência semelhante à versão americana com palestras sobre Android Wear, Glass, plataforma Google Cloud e outros temas relacionados aos produtos e ferramentas do Google. O evento terá a participação de Kenzo Porto, especialista em Maps do Google, e Anderson Casimiro (Duodraco), da Jetbrains.

O Google I/O Extended será realizado nas mesmas datas do evento oficial, na Califórnia: 25 e 26 de junho.

As inscrições para a edição paulistana vão até o dia 18 de junho por meio de um evento aberto no Google+. Para participar é preciso enviar um perfil profissional no LinkedIn ou Github. Os participantes serão escolhidos por sorteio e os ganhadores serão revelados em 20 de junho.

Quem é de fora de São Paulo poderá participar o Extended em outras sete localidades : João Pessoa, Aracaju, Belo Horizonte, Jaraguá do Sul, Vale do Paraíba, Florianópolis e Porto Alegre. O Google deve publicar mais informações sobre esses eventos em sua página de Desenvolvedores Google no Google+. A empresa promete incluir novas cidades para sediar o evento em breve.

* Em tempo 1: Pigge.me recebe investimento de R$ 3,2 mi

O clube de descontos Piggme anunciou hoje que recebeu investimento de R$ 3,2 milhões do Fundo Haya Investimentos. O dinheiro será usado para a startup investir na melhoria da plataforma, na criação do aplicativo mobile e na expansão de mercado. A empresa diz que também recebeu o reforço do executivo Francisco Valim – ex-CEO da Via Varejo, Oi/Telemar e NET – em sua diretoria como sênior advisor. Com o investimento da Haya, Marcelo Hayashi, CEO do fundo, também passa a integrar a diretoria como CSO.

* Em tempo 2: Cesar Labs seleciona startups para programa de aceleração

A aceleradora do C.E.S.A.R, o CESAR.LABS, está com inscrições abertas para o programa de aceleração que tem o objetivo de estimular a criação de novos empreendimentos de estágio inicial e atender também empresas que já possuem produtos ou cliente. As inscrições vão até o dia 14 julho e podem ser feitas pelo site da aceleradora.