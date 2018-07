FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

As startups brasileiras vão ganhar um novo ponto de apoio na cidade de São Paulo totalmente bancado pelo Google. A gigante da internet anunciou nesta segunda, 21, o lançamento no Brasil do Campus Google, um escritório colaborativo para promover ensino, rede de contatos e estimular o nascimento de empresas de alto impacto.

Os Campi Google funcionam em um formato semelhante ao das aceleradoras de startups disponíveis hoje no mercado. O projeto faz parte do Google for Entrepreneurs, que já mantém campi em Londres (Inglaterra), Tel Aviv (Israel) e anunciou recentemente um novo em Varsóvia (Polônia).

No Campus São Paulo, os empreendedores receberão orientação e treinamento de integrantes da comunidade local de startups, incluindo profissionais experientes e especialistas do Google. Os empreendedores também terão acesso à internet banda larga e a um ambiente de trabalho propício ao surgimento de grandes ideias.

“Brasileiros são empreendedores por natureza. Apesar dos muitos obstáculos e da comum falta de recursos, eles conseguem superar desafios, inovar e construir grandes negócios”, declarou por meio de nota a Gerente do Programa de Parcerias da Google for Entrepreneurs, Bridgette Beam. “Em todo o País, diversas startups estão criando novos produtos, gerando vagas de trabalho e transformando a experiência dos usuários na internet e em plataformas móveis, muitas vezes, em escala global. Nós acreditamos que este é apenas o começo.”

O Campus São Paulo do Google será inaugurado em 2015, em endereço ainda desconhecido.