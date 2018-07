(Clique para ampliar)

Tem dúvidas se vale a pena buscar a ajuda de uma aceleradora para a sua startup? A aceleradora carioca 21212, que faz parte do programa Start-Up Brasil, vai realizar na sexta-feira, 27, uma sessão de hangout com algumas das startups que já passaram pelo seu programa para compartilhar as lições aprendidas durante a experiência.

Vão participar do hangout Tiago Lins, da Queremos / Wedemand, Marcio Campos, da PagPop, e André Macedo, da Zeropaper, para explicar o que aconteceu com os seus negócios, na prática, durante o processo de aceleração, com foco em diferentes desafios, como crescimento de base de usuários, investimento com fundos estrangeiros e expansão internacional. Frederico Lacerda, sócio-fundador da 21212, também participará do hangout como mediador e responderá perguntas direcionadas à aceleradora.

O hangout começa às 16h e o link para acesso será disponibilizado 15 minutos antes nesta página no site da 212121. É necessário antes fazer um cadastro neste formulário.

A 21212 possui escritórios no Rio de Janeiro e em Nova York e investe cerca de R$ 200 mil em cada startup acelerada. Em 2,5 anos de operação, a 21212 já acelerou mais de 30 startups.

