Mulheres, vamos comemorar: há um novo fundo de investimento totalmente dedicado a investir em negócios criados por nós! \o/

A Intel Capital anunciou a criação do Fundo de Diversidade, que vai beneficiar não só empreendedoras, mas outras minorias sub-representadas na tecnologia, como latinos e afro-americanos.

O novo fundo de US$ 125 milhões faz parte da iniciativa lançada pela Intel em janeiro para encorajar a diversidade nas empresas de tecnologia. Os Estados Unidos vivem um intenso debate sobre essa questão no momento, já que o mercado de tecnologia é culturalmente dominado por homens brancos e asiáticos.

“Acreditamos que um local de trabalho mais diverso e inclusivo é fundamental para entregar resultados nos negócios”, disse o CEO da Intel, Brian Krzanich, em nota à imprensa.

De acordo com um estudo recente da Babson College, apenas 15% das empresas de capital de risco nos Estados Unidos integram uma mulher na sua equipa executiva. As empresas que possuem uma mulher no cargo de CEO recebem apenas 3% do valor total de capital de risco. No Vale do Silício, menos de 1% dos fundadores das empresas são afro-americanos ou latinos.

Não é assim só por lá, como já falamos aqui no Link antes, por isso esse tipo de iniciativa é mais do que importante. “Você investe em quem é parecido com você, por isso a diversidade é fundamental”, destacou a investidora Maria Rita Spina Bueno em entrevista ao Link em outubro. Ela é cofundadora do grupo Mulheres Investidoras Anjo (MIA), que busca atrair mulheres para investir em startups no Brasil.

Quem já recebeu investimento do fundo?

Quatro startups norte-americanas já receberam investimento do novo fundo

Brit + Co: A startup de São Francisco, na Califórnia, criou um site para estimular a criatividade entre mulheres por meio de aulas online e venda de kits de artesanato.

CareCloud: A startup de Miami fornece o gerenciamento de serviços de saúde na nuvem

Mark One: A empresa de São Francisco criou um copo inteligente que exibe o conteúdo nutricional de qualquer bebida que o usuário colocar no copo e consegue sincronizar todos os hábitos de consumo com o smartphone do usuário.

Venafi: A startup de Salt Lake City criou um sistema para proteger os usuários online, checando chaves de criptografia e certificados de segurança na internet.

Quero um investimento deles. Como faz?

Para que a sua startup seja considerada pelo fundo, ela precisa que o CEO/fundador(a) ou ao menos três membros da diretoria sejam mulheres ou representantes de outras minorias. O fundo vai investir seus US$ 125 milhões ao longo de cinco anos em empresas em diferentes estágios de desenvolvimento.

Como deu para ver, esse primeiro ano tem como foco o mercado norte-americano, mas o fundo diz estar disposto a investir em empresas globalmente ao longo dos próximos anos.

Quer mostrar o seu projeto para o fundo? Mande o projeto para o e-mail: diversityfund@intel.com.

Mais informações no site oficial do Fundo da Diversidade.