(Clique para ver gráfico sobre o caminho que uma startup pode traçar em busca de investimento)

A Anjos do Brasil divulgou hoje, durante a segunda edição do Congresso de Investimento Anjo, os resultados de uma pesquisa sobre o perfil dos investidores anjo no País para o cenário 2014/2015.

Confira os principais destaques:

Sexo: A predominância masculina ainda é quase absoluta, representada por 95% do sexo masculino, tendo apenas 5% do sexo feminino;

Idade: A idade média dos investidores anjo no País é de 43 anos, sendo a maioria (48%), abaixo dos 39 anos. Os investidores entre 40 a 49 anos somam 27% do total; e os anjos com idade acima de 50 anos somam 25%.

Atividade principal: A principal atividade dos investidores anjos é a de “empresários” (49% do total), seguida por: executivos (23%), profissionais liberais (9%), investidores e gestores (11%);

Dedicação: a dedicação média de um investidor anjo é de 16,4% do seu tempo total disponível;

Número de investimentos efetivados e previstos: cada investidor anjo investe em mais de um projeto. A média de investimentos já realizados ou previstos ficou em 2,1 projetos;

Montante investido: cada investidor anjo aplica uma média de R$ 687 mil em projetos/ startups inovadoras;

Interesses: Cerca de 60% dos entrevistados têm mais interesse pela área de TI; 56%, se interessam por aplicativos para smartphones; 48%, saúde/biotecnologia, 40%, e-commerce; 54%, educação; 21%, entretenimento; e 11%, outros setores.

Projeto ideal: Os anjos do Brasil julgaram fundamental na hora de escolher uma startup para investir os seguintes os fatores boa qualidade do projeto (61%); ter uma perspectiva de saída/retorno do investimento (50%), receber a proteção jurídica de seu patrimônio (45%); ganhar algum tipo de retorno fiscal ou tributário (15%).

Potencial de investimento: Ao final de 2013, foram contabilizados 6.450 investidores anjos no País, com uma previsão de crescimento de 20% ao ano. Todos esses investidores somam uma intenção de investimentos, para o cenário 2014/2015, de R$339 mil, resultando num total de R$ 2,6 bilhões investidos em startups nesse mesmo período.