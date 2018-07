O site de financiamento colaborativo Kickstarter foi eleito a melhor startup de 2013 no sétimo Crunchies Awards, o Oscar do mercado de startups, organizado pelo sites americanos TechCrunch, GigaOm e VentureBeat para premiar as melhores startups, investidores e empreendedores de tecnologia.

O evento também elegeu o aplicativo de paquera Tinder como a melhor nova startup de 2013.

Outros premiados do evento, realizado na noite de segunda-feira, 10, foram Bitcoin, Airbnb, Snapchat, Waze, entre outras. Dessa vez, nenhuma startup brasileira apareceu na lista (o Peixe Urbano foi premiado como melhor startup estrangeira em 2011).

Veja a lista completa de indicados e vencedores em cada categoria:

Melhor conquista tecnológica:

Bitcoin (vencedor)

Apple A7 Processor (Vice)

Node.js

Planet Labs low-cost satellites

Project Loon

Melhor serviço de consumo colaborativo

Airbnb (vencedor)

Lyft (vice)

Crowdtilt

DogVacay

Homejoy

Melhor aplicativo de e-commerce

Wanelo (vencedor)

Polyvore (vice)

BarkBox

Good Eggs

Warby Parker

Melhor aplicativo

Snapchat (vencedor)

Vsco Cam (segundo)

Mailbox

Tinder

VSCO Cam

WhatsApp

Startup com crescimento mais rápido

Upworthy (vencedor)

QuizUp (vice)

Lulu

Tinder

Whisper

Melhor startup de saúde

One Medical Group (vencedor)

Oscar (vice)

Fitbit

MyFitnessPal

Practice Fusion

Melhor design

Pencil by FiftyThree (vencedor)

Yahoo Weather (vice)

Exposure by Elepath

Nest Protect

Hi

Melhor startup mantida por bootstrap (nome usado para definir negócios que se mantém com a própria receita gerada, sem investidor)

Imgur (vencedor)

Grammarly (vice)

NerdWallet

SmugMug

TaskUs

Startup mais sexy

Zendesk (vencedor)

New Relic (vice)

Box

ClearSlide

Optimizely

Melhor startup internacional

Waze (vencedor)

BlaBlaCar (vice)

Huddle

Supercell

Xiaomi

Melhor startup de educação

Duolingo (vencedor)

Code.org (vice)

CreativeLIVE

Khan Academy

Treehouse

Melhor startup de hardware

Oculus VR (vencedor)

3D Robotics (vice)

SmartThings

Sonos

Square

Não consegue parar, não vai parar (é esse mesmo o nome da categoria)

Candy Crush Saga (vencedor)

Netflix (vice)

Tinder

Vibease

Vine

Maior impacto social

Revelações de Edward Snowden (vencedor)

Code.org (vice)

Crowdtilt

StopWatching.Us

Watsi

Investidor-anjo do ano

Chris Sacca (vencedor)

Babak Nivi & Naval Ravikant (vice)

Steve Anderson

Michael Dearing

Keith Rabois

VC (venture capital investor) do ano

Peter Fenton – Benchmark (vencedor)

Bijan Sabet – Spark Capital (vice)

Jim Goetz – Sequoia Capital

Reid Hoffman – Greylock Partners

Bill Maris – Google Ventures

Fundador do ano

Arash Ferdowsi e Drew Houston – Dropbox (vencedores)

Aaron Levie (Box), Lee Holloway, Matthew Prince e Michelle Zatlyn – CloudFlare (vice)

David Karp- Tumblr

Deena Varshavskaya – Wanelo

CEO do ano

Dick Costolo – Twitter (vencedor)

Travis Kalanick – Uber (vice)

Jeff Bezos – Amazon

Marissa Mayer – Yahoo!

Elon Musk – Tesla Motors & SpaceX

Melhor nova startup de 2013

Tinder (vencedor)

Coinbase (Vice)

Anki

Glow

Whisper

Melhor startup de 2013

Kickstarter (vencedor)

Uber (vice)

CloudFlare

Snapchat

Twitter

E no Brasil, qual seria a melhor startup de 2013? Comente!