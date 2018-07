Divulgação

Um grupo de especialistas, lideranças e articuladores da temática de startups e inovação se reúne na noite de hoje na sede do Google, em São Paulo, para lançar o Dínamo, movimento de articulação na área de políticas públicas focado no ecossistema de startups.

O grupo, que tem sede em São Paulo e representação no Rio de Janeiro, é composto por profissionais de empresas de tecnologia como Google, Microsoft, Plug, Performa Investimentos, dentre outras, além de membros das organizações do segmento de empreendedorismo como Anjos do Brasil, Startup Farm, Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Up Brasil, Associação Brasileira de Venture Capital (ABVCAP) e Ação da Cidadania.

A meta é atuar como interface entre a sociedade civil organizada (startups, associações, empresas) e o governo para articular políticas públicas para o empreendedorismo tecnológico e a inovação no Brasil.

“Somos um movimento ‘agnóstico’ focado em construir uma agenda positiva e convergente com os diversos atores do ecossistema, ajudando assim a dinamizar a evolução das startups no País”, diz Rodrigo Afonso, coordenador de Inovação e Empreendedorismo da ONG Ação da Cidadania e coordenador do Dínamo, por meio de nota.

O grupo estabeleceu seis grandes temas como prioridade: Cultura – Mudando nossa forma de pensar; Talentos – Pessoas criando Tecnologia e disrupção; Ambiente Regulatório – Desatando os nós da burocracia; Investimento – Atrair capital; Densidade – Colisões geram negócios e Sociedade – Diversidade e Inclusão.

Felipe Matos, fundador da Startup Farm e ex-diretor do programa Start-Up Brasil, do governo federal, é um dos coordenadores e conselheiros do Dínamo. Em entrevista ao Start, quando se desligou do Start-Up Brasil, ele já havia demonstrado o interesse em trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas para startups.

“O Brasil ainda tem muitos desafios no que diz respeito à inovação, crucial para a efetiva geração de riqueza e desenvolvimento de qualquer país”, disse, por meio de nota. “Por isso decidimos nos unir, para informar, debater e apoiar o ecossistema de inovação por meio da proposição de políticas públicas, de estudos, informações relevantes, realização de eventos e geração de dados qualificados sobre as reais necessidades do setor, que possam facilitar e impulsionar o desenvolvimento deste ecossistema no País”, afirma Matos.

O material oficial de lançamento da iniciativa cita a educação empreendedora como uma das pautas que o grupo deve assumir. “Mais de 50% dos jovens universitários desejam empreender, mas nosso sistema de ensino não está preparado para formar empreendedores”, diz Matos;

Facilitar o acesso de empresas nascentes ao capital de risco é outra prioridade. “Há várias barreiras burocráticas e legais para o investimento em startups. Um exemplo: a legislação brasileira cria riscos patrimoniais para investidores que ingressem em empresas limitadas, ao mesmo tempo em que corta uma série de benefícios das S/A, que seriam mais adequadas a este tipo de investimento, tornando-as mais caras e complicadas para o empreendedor em fase inicial. Isso dificulta investimentos no setor, prejudicando a inovação no país”, diz Matos.