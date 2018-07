FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), maior incubadora de empresas da América Latina, será agora gestor também de uma aceleradora de startups ligada ao Parque Tecnológico do Estado de São Paulo (também chamado de Parque Tecnológico Jaguaré), inaugurado na quarta-feira, 2. Na cerimônia, o Governo do Estado de São Paulo assinou um protocolo de intenções que coloca o Cietec como uma das partes gestoras do Parque, que está previsto para entrar em funcionamento em setembro.

O polo de tecnologia faz parte de um projeto para reindustrializar a região do Jaguaré, na zona oeste da cidade, e incentivar a criação de um “Vale do Silício paulista”, onde sejam desenvolvidos produtos de alta tecnologia.

O Parque fica em um terreno de 40 mil metros quadrados junto à Universidade de São Paulo (USP), ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ao Instituto Butantan e ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen).

Um prédio de 6 mil metros quadrados construído no local vai abrigar empresas, centros de inovação, escritórios de entidades financiadoras de projetos, serviços de administração e de apoio e áreas para eventos, com auditórios e espaços para exposições.

O Cietec ficará responsável pela gestão da aceleradora a ser implantada no local e também deve transferir as empresas graduadas em sua incubadora para o local. O diretor-executivo do Cietec, Sergio Risola, disse que os empreendedores da incubadora estão ansiosos para a mudança, “já que o potencial de crescimento deles ou escalabilidade para o mercado será muito maior com o apoio de um parque tecnológico”.

A nova aceleradora ainda não tem previsão de data para entrar em funcionamento.