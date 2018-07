FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A MasterCard entrou para o time de empresas como Coca-Cola e Bradesco que lançaram competições para premiar startups e buscar entre elas potenciais novos parceiros.

Até a próxima quarta-feira, dia 26, estão abertas as inscrições do MasterCard Digital Commerce Shift do Brasil, que vai premiar soluções capazes de revolucionar o modo de fazer compras e pagamentos no Brasil. Podem participar não apenas startups que já tenham um projeto em desenvolvimento, mas também pessoas físicas apenas com uma ideia de negócio.

Os melhores projetos serão selecionados para participar de um pitch no dia 6 de dezembro, no bar The Orleans, em São Paulo. O primeiro lugar ganhará R$ 10 mil e um iPhone 6. O segundo lugar ganha R$ 5 mil e, o terceiro, R$ 2,5 mil. Eles vão apresentar seus projetos para uma banca formada por nomes como Federico Lacerda, fundador da aceleradora 21212; Francisco Jardim, da SP Ventures e Tiago Azevedo, fundador da Circuito Startup.

“Com o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, estamos focados em ser a empresa que irá liderar essas inovações capazes de melhorar a experiência digital dos consumidores nas compras on-line”, disse Marcelo Tangioni, Vice-presidente de Produtos da MasterCard Brasil e Cone Sul, por meio de uma nota.

São parceiros da MasterCard nesta ação as aceleradoras 21212, Circuito Startup e Wayra.