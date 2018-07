Natura realizou um hackathon na sua sede, no ano passado . FOTO: Sérgio Castro/Estadão Natura realizou um hackathon na sua sede, no ano passado . FOTO: Sérgio Castro/Estadão

A Natura firmou uma parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e está em busca de empresas iniciantes, pequenas e médias, para fazer negócios e criar novos projetos.

A marca diz buscar maior proximidade com empreendimentos que tenham inovação e tecnologia em seu DNA, para criar projetos, processos e produtos inovadores.

A empresa convida startups que se encaixem no perfil buscado para se cadastrar entre 6 de abril e 4 de maio no site da Anprotec (www.anprotec.org.br) e fornecer informações básicas sobre sua empresa, seus produtos e inovações e descrever a proposta e sua aplicabilidade junto à Natura.

A empresa quer startups com competência para desenvolver:

• Aparelhos e dispositivos para aplicação de produtos cosméticos ou para tratamento e diagnósticos da pele e do cabelo capazes de melhorar a experiência e o benefício ao usuário;

• Aplicativos e tecnologias que promovam interatividade e ampliem a experiência dos consumidores com os produtos e serviços da Natura;

• Tecnologias de ingredientes, como emulsões, tensoativos, proteção solar, óleos e emolientes;

• Tecnologias de formulações cosméticas;

• Tecnologias de embalagens que possibilitem novas formas de aplicação e experiências do usuário.

“Acreditamos na colaboração por meio de redes de inovação como estratégia para construir o futuro e se aproximar de empresas com base tecnológica e startups, ampliando o alcance de nossas ações, com foco em crescimento e no desenvolvimento sustentável. Com essa chamada, queremos ouvir os empreendedores e entender em que momento suas criações podem gerar negócios que nos permitam trabalhar em conjunto”, diz Gerson Pinto, vice-presidente de Inovação da Natura, por meio de um comunicado oficial.

A Natura firmou contrato de financiamento de R$ 205 milhões com a Agência Brasileira de Inovação (Finep) para investimento em pesquisa e desenvolvimento ao longo de 2014 e 2015. No ano passado, uma das ações da companhia em prol da inovação foi um hackathon em parceria com o MIT.

A companhia segue a tendência de uma série de outras empresas como Bradesco, Mastercard e Coca-Cola que criaram iniciativas de inovação em parceria com startups. Hoje em dia, criar ações para startups é o novo “investir em sustentabilidade”, já que as marcas querem ver seus nomes associados à ideia de inovação.

Em uma matéria no Link no início do ano, falei de algumas iniciativas de outras empresas e buscamos dicas do que avaliar em um concurso para startups antes de se inscrever.