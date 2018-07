Pedro Yue é vice-presidente da QuinStreet no Brasil. FOTO: Divulgação Pedro Yue é vice-presidente da QuinStreet no Brasil. FOTO: Divulgação

A empresa norte-americana de marketing vertical e mídia on-line QuinStreet anunciou a aquisição da brasileira Vemm, especializada na geração de leads para o segmento de serviços financeiros, por um valor não divulgado. Lead é o contato qualificado de uma pessoa ou empresa que demonstra através de algum meio, como, por exemplo, o acesso a um site ou download de um livro digital, que está interessada em algum produto ou serviço.

A QuinStreet está no mercado de marketing de performance nos EUA desde 1999 e chegou ao Brasil em 2012, com foco geração de leads para o mercado de educação. A empresa diz que a aquisição abre verticais de finanças e seguros, segmentos nos quais a Vemm é especializada.

A Vemm foi criada em 2012 por dois estrangeiros: Simon Birrell e Eli Zelkha. A companhia faz parte do Grupo Eurodemand, empresa americana com sedes em São Francisco, Madri, Londres e São Paulo, que trabalha com a geração de leads e vendas nos Estados Unidos há mais de 10 anos. A ideia que culminou com a criação da Vemm no Brasil foi a de criar uma startup no modelo lean.

A aquisição da companhia é mais um indicador do crescimento dos negócios de marketing de performance no Brasil. “Geração de leads é uma das formas de marketing de performance quente e cresce porque é um modelo de negócios que funciona. A QuinStreet, que foi pioneira e é referencia nesse mercado, foi fundada em 1999 e desde de 2002 já operava no positivo (o que é bastante rápido no espaço de startups)”, diz Pedro Yue, Vice Presidente e Gerente Geral das operações da empresa no Brasil. “No Brasil, ainda é um mercado em desenvolvimento porque muitos profissionais de marketing ainda estão acostumados a focar somente em marketing institucional”, diz.

No Brasil, há várias startups que operam em um modelo um pouco diferente e se destacam no segmento de produção de conteúdo com o objetivo de realizar a conversão de leads, como a mineira Rock Content, que recebeu recentemente um investimento de R$ 6 milhões da e.Bricks e Digital News Ventures; a Resultados Digitais, de Florianópolis, e a novata da área, ContenTools, que participa do programa Start-Up Brasil e foi selecionada recentemente para participar do programa de aceleração da americana 500 Startups.

A Aproximação da Vemm com a QuinStreet vem de longa data e as negociações foram fruto dessa proximidade ao longo dos anos. “O Brasil é um grande mercado, estamos muito animados com o crescimento exponencial do mercado de educação”, comentou por meio de nota Doug Valenti, CEO da QuinStreet.