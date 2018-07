Startups foram surpreendidas na manhã de segunda-feira, 30, com cartaz que avisava em inglês que o escritório do Seed estava fechado. FOTO: Christophe Trevisani Chavey Startups foram surpreendidas na manhã de segunda-feira, 30, com cartaz que avisava em inglês que o escritório do Seed estava fechado. FOTO: Christophe Trevisani Chavey

Após a repercussão nacional do fechamento do escritório do Seed (Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), o Secretário Altamir Rôso (PMDB), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede), falou ao Link sobre o futuro do programa e as polêmicas em torno do caso.

Conforme o Link noticiou ontem, as empresas que ocupavam um escritório colaborativo do programa, gestores da iniciativa e o conselho do Seed foram pegos de surpresa com o fechamento repentino do escritório onde a iniciativa funcionava.

Uma disputa entre o Secretário Miguel Corrêa (PT), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), e o Secretário Altamir Rôso, da Sede, pela gestão do programa estaria por trás da paralisação do Seed, segundo fontes próximas ao governo.

O Seed entrou em reavaliação no início do ano, quando o governador Fernando Pimentel (PT) assumiu o governo de Minas Gerais.

Diante da repercussão do fechamento do imóvel onde funcionava o programa, o governo combinou uma reunião com os empreendedores na sede do Seed na tarde de quarta-feira, 1, para discutir o caso. Alguns empreendedores utilizavam o espaço como escritório e ficaram desabrigados, precisando da ajuda de outras startups mineiras para continuar funcionando.

Confira a íntegra da entrevista que Rôso concedeu ao Link:

Por que o Seed entrou em reavaliação?

Sempre que se faz a reavaliação de algo, o objetivo é melhorar. Se o programa era bom, queremos reavaliá-lo para torná-lo melhor ainda. Um detalhe é que das 67 startups graduadas no programa (a antiga organização diz que foram 73), somente 27 se formalizaram como empresas no Estado de Minas Gerais. Esse detalhe por si só justifica a revisão do programa, porque é um número muito pequeno. Queremos que o máximo possível de startups fique em Minas Gerais e gere empregos e desenvolvimento para o Estado. Outro ponto é que nós queríamos rever alguns contratos, como o do prédio onde o Seed funcionava. O imóvel ficava em uma zona nobre da cidade, com custo alto de R$ 30 mil por mês, sendo que o Estado tem diversos imóveis que poderiam abrigar a iniciativa, até mesmo na própria Secretaria (Sede). O governo está fazendo economias, passamos por um processo de corte de 20% dos cargos comissionados, é um momento no qual todos precisamos colaborar.

Mas o sucesso é medido só pelo número de empresas que permanecem no Estado? O fato do programa colocar empreendedores mineiros para trocar experiências com pessoas de outros Estados e países, além do conhecimento e visibilidade gerados para o Estado, não seriam também benefícios do programa?

Concordo que esse intercâmbio de ideias é um benefício, mas não pode ser só isso. Precisaria ter mais alguns benefícios que ficassem em Minas Gerais e disseminasse essa experiência (de empreendedorismo) por aqui.

O Secretário Altamir Rôso comanda a secretaria que atualmente é responsável pelo Seed. FOTO: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem espaço para abrigar uma estrutura igual ou parecida com a existente para o Seed até então?

Sim, estamos analisando a possibilidade do programa ficar aqui ou em outros imóveis desocupados da cidade. Queremos algo compatível com o que já existe. Igual ou melhor.

Por que os empreendedores não foram avisados com antecedência sobre o fechamento do escritório?

Nós tivemos alguns problemas porque venceram os contratos de aluguel, de segurança e mais alguns. Estamos buscando soluções e temos algumas para resolver o problema de imediato. Temos uma reunião amanhã (quarta-feira, 1) com os empreendedores para discutir soluções.

Mas por que os empreendedores não foram avisados antes? Vocês já sabiam que o contrato de aluguel venceria no dia 1 de abril, por exemplo.

Nós não conseguimos, mas estamos resolvendo a questão agora. Estamos com um problema de orçamento do Estado, que foi aprovado recentemente. Tivemos limitações que nos impediram de resolver isso, mas em momento algum negamos procurar soluções. Temos alternativas a oferecer.

Que tipo de alternativas?

Uma delas é disponibilizar espaço na Sede para os empreendedores ou em outro prédio.

E por que os membros do Conselho do programa também não foram comunicados do fechamento? O Gustavo Caetano e o Yuri Gitahy reclamaram nas redes sociais que não foram avisados sobre a decisão.

Eles não foram comunicados porque o programa não acabou. Como não acabou, não vejo motivo para eles serem comunicados.

A equipe que desenvolveu o Seed foi exonerada. Como vocês esperam continuar o programa se os responsáveis pela metodologia do Seed não estão mais no governo?

Nós tivemos um corte de 20% nos cargos comissionados e dentro dessa reforma o cargo de empreendedor público foi extinto, então algumas pessoas que estavam no Seed e ocupavam esse cargo foram exoneradas. Mas nós vamos repor essas pessoas e não haverá prejuízo. O programa não foi desmontado ou destruído. Algumas pessoas saíram, outras continuam.

Quem da antiga gestão continua?

A Gabriela Costa Xavier, que é superintendente de apoio à competitividade e empreendedorismo.

Os empreendedores que participaram do Seed dizem que não a conhecem e que ela nunca fez parte da equipe do programa.

Eles não a conhecem é? (Risos). Muito estranho… Eu não tenho os nomes aqui para te responder, mas posso te passar depois. Nós temos pessoas na Secretaria com total competência para trabalhar nesse programa.

Há um decreto que regulamenta a transferência do Seed para a Sede e que ainda não foi sancionado (na gestão anterior, o programa fazia parte do Escritório de Prioridades Estratégicas, que foi oficialmente extinto). O que que falta para o decreto ser sancionado?

Isso aí é só por uma questão de a gente querer rever e dar uma nova fachada ao programa. A Secretaria de Ciência e Tecnologia também achou o programa interessante, então estamos discutindo se o formato do Seed se adapta mais a uma ou outra. Existe uma grande possibilidade do Seed ficar aqui (na Sede).

Então realmente existe uma disputa entre as duas secretarias pelo programa?

Não, não existe não. É só uma questão de ver onde o programa se adequa melhor.

E em quanto tempo vocês terão essa definição?

Nos próximos dias.

Há alguma chance da gestão do programa ficar dividida entre as duas secretarias (Sede e Sectes)?

Desde que seja o modelo ideal e eficiente, tudo pode acontecer. Até com a participação de outras entidades.

Há dinheiro no orçamento da Sede reservado ao Seed?

Eu prefiro não comentar esse assunto até o orçamento ser definido. (O orçamento para 2015 do Estado de Minas Gerais foi aprovado na última quinta-feira e está em redação final na Assembleia, para posteriormente ser sancionado pelo Poder Executivo, o que espera-se que aconteça nesta semana).

A demora na votação do Orçamento foi um dos motivos para atrasar essa revisão do Seed e para os empreendedores serem avisados em cima da hora sobre o fechamento?

Vocês precisam entender que nós assumimos um governo com muitos problemas. Chegamos na Secretaria e fomos conhecer uma estrutura cheia de problemas. Foram três meses para o orçamento ser aprovado, tivemos que fazer uma redução no orçamento e agora temos um furo de R$ 7 bilhões… tudo isso gera impacto de uma forma ou de outra. Se fosse um governo de continuidade seria tudo mais fácil. Mas hoje tudo que fazemos é com a intenção de melhorar.

Vocês ficaram surpresos com a repercussão do fechamento do Seed entre os empreededores?

Eu fiquei pelo seguinte: circularam informações que não eram verídicas de que o programa fechou ou vai fechar. A Secretaria nunca cogitou fechar o programa. Vão ocorrer mudanças e estamos reavaliando o programa, o que é muito positivo. Mas a notícia de que o Seed vai fechar é totalmente irresponsável.

Então o Sr. garante que o Seed continuará funcionando?

Nossa intenção é que continue funcionando.