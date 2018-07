Demorou para reconhecer? Esse é Jeff Bezos, fundador da Amazon, em 1994. FOTO: Doug Menuez Demorou para reconhecer? Esse é Jeff Bezos, fundador da Amazon, em 1994. FOTO: Doug Menuez

Como o dono de uma gigante do comércio eletrônico se comportava quando era só mais um empreendedor em busca de atenção para sua empresa no Vale do Silício?

O fotógrafo Doug Menuez lançou recentemente o livro “Fearless Genius: The Digital Revolution in Silicon Valley” (Gênios Destemidos: A Revolução Digital no Vale do Silício, em tradução literal) no qual mostra imagens inéditas de alguns dos principais nomes do Vale do Silício durante o processo de desenvolvimento das suas empresas. O livro traz imagens inéditas de Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak e outro ícones da tecnologia.

Em entrevista ao site Business Insider, Menuez relembrou momentos de uma viagem a Aspen, no Colorado, em 1994, no qual conheceu um jovem Jeff Bezos, em busca de investimento para sua startup Amazon. “Ele usava uma camiseta com a palavra Amazon estampada. Minha mulher é brasileira, então ela disse: ‘Vamos falar com ele'”, relebrou.

Segundo Menuez, Bezos fez um pitch (nome da apresentação curta que empreendedores fazem a potenciais investidores) de 20 minutos para ele, o suficiente para ele acreditar que a empresa que Bezos queria criar destruiria a livraria da sua cidade. “Algumas coisas que você ouve você simplesmente sabe que vão funcionar”, disse o fotográfo ao site Business Insider. “Ele era muito esperto e você podia ver sua paixão. A lição sobre essa história é que ela mostra que se você tiver coragem e paixão você pode fazer seu sonho acontecer.”

Veja algumas imagens do livro:

Bill Gates, da Microsoft, pelas lentes de Menuez. FOTO: Doug Menuez

Imagens inéditas de Steve Jobs foram reveladas no livro. FOTO: Doug Menuez