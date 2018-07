FOTO: Reuters FOTO: Reuters

O Papa Francisco vai ampliar suas bênçãos aos empreendedores do mundo todo. Ele confirmou ontem em evento de educação seu apoio ao lançamento de uma aceleradora de startups no Vaticano.

A plataforma chamada Scholas.Labs vai receber projetos inovadores que usem tecnologia para melhorar a qualidade da educação no mundo.

Os projetos enviados pelo site da iniciativa, que não tem fins lucrativos, serão avaliados por uma equipe de especialistas e os selecionados receberão ao longo de quatro meses incentivos como investimento (o apoio será gratuito, sem cobrar do empreendedor uma participação no negócio), mentorias (consultoria de empreendedores experientes), rede de contatos e ferramentas que ajudem a ideia a virar realidade. A meta é apoiar dez projetos neste ano.

“Queremos que empreendedores de qualquer lugar do mundo sintam-se à vontade para mandar ideias” me contou Nestor Nocetti, vice-presidente de relações institucionais da Globant, empresa argentina que, ao lado de Google, Microsoft e IBM, apoia a iniciativa.

A origem do interesse do Papa Francisco pela iniciativa remete ao tempo em que ele ainda era arcebispo de Buenos Aires. No país, ele deu início a uma iniciativa chamada “Escola de Vizinhos”, voltada para a formação de jovens no ensino médio.

Após sua mudança para o Vaticano, o Papa Francisco deu apoio à ONG Scholas, que desenvolvia um projeto semelhante na região e ajudou a criar a iniciativa “Scholas Occurrentes”, uma rede que interliga mais de 370.000 escolas de todo o mundo e que hoje tem sua própria rede social, chamada Scholas Social.

Neste ano, o pontífice decidiu com a ONG globalizar a iniciativa para aumentar o impacto. “O evolvimento do Papa no projeto é muito forte. Ele está muito focado na educação como uma forma de trazer melhoria para a vida dos jovens”, diz Nocetti, da Globant, que ajudou a desenvolver a rede social para interligar as escolas.

A empresa também foi a primeira a postar um projeto no Scholas.Lab, chamado de Scholas Cidadania. É uma plataforma online colaborativa que permite a estudantes oferecerem soluções para problemas de suas comunidades, suas escolas, seus países. A ideia é que as startups escolhidas para receberem a benção e o apoio do Vaticano usem essa rede social para testar sua solução com as escolas participantes da rede social Scholas Social.