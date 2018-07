App lançou versão para o sistema operacional Android nesta semana. FOTO: Reprodução App lançou versão para o sistema operacional Android nesta semana. FOTO: Reprodução

Anderson Ferminiano tem apenas 20 anos e seu sócio, João Pedro Carvalho Motta, tem 18. Apesar da pouca idade, os dois garantem estar dispostos a buscar seu lugar ao sol em um mercado dominado por gigantes: o de streaming de música.

No ano passado os dois criaram o Plaay, um serviço de streaming baseado no acervo do YouTube, gratuito e sem propaganda em áudio, com foco nas classes C e D. “É um público que ainda tem uma renda muito baixa para pagar por um serviço de streaming, mas usa muito o celular”, me contou Anderson. O perfil dos usuários da plataforma hoje são jovens entre 12 e 24 anos, sendo 65% do sexo feminino.

Em um ano o serviço chegou a 800 mil usuários, mas havia um problema na estratégia da startup. Até agora o Play só possuia versões para o sistema operacional iOS, da Apple, e para a web. Esta semana a dupla colocou no ar a esperada versão para o sistema operacional Android (o que deve atingir com mais precisão o público da plataforma), além de versões para desktop Mac, Windows e Linux. As novidades são resultado do investimento de um aporte recebido pela empresa do fundo de venture capital Grid.

A rentabilidade vem de parcerias com outras empresas que pagam para criar playlists personalizadas na plataforma

Como o serviço é gratuito, o modelo de negócio prevê a obtenção de receita com base em publicidade e acordos comerciais. Um exemplo é uma parceria que a startup fechou com a Pepsi para que a empresa criasse uma playlist da marca dentro da plataforma.

Prodígio

Na parte de baixo, da esq. para dir., João Pedro e Anderson, junto com os demais membros da equipe da startup. FOTO: Divulgação

Anderson aprendeu a programar aos 12 anos e desde então desenvolveu vários projetos que renderam a experiência necessária para criar o serviço.

A ideia de criar a Plaay surgiu após Anderson passar uma temporada nos EUA e perceber como o uso de streaming de música era algo já bastante difundido na cultura dos americanos.

Ao voltar ao Brasil, ele se uniu a João Pedro para criar uma opção totalmente focada no público brasileiro. O Plaay entrou no ar no fim de março.

Além de ouvir música, a plataforma possibilita ao usuário criar playlists e compartilhar o que está escutando nas redes sociais. Por usar a base do YouTube, o serviço já possui um acervo de milhões de canções. O lado ruim é que não possui álbuns inteiros, só faixas individuais de cada artistas. O uso desse banco de dados também impossibilita a audição de músicas no modo offline, um passo importante para que a Plaay consiga brigar com os concorrentes.

Anderson diz que já está em conversas com artistas e gravadoras para mudar seu modelo aos poucos e criar um acervo próprio como o dos demais serviços. “Eu usei o YouTube para criar a plataforma porque se fosse fazer todo o processo com as gravadoras o serviço não teria sido criado até hoje. Agora estamos negociando com as gravadoras porque usar o YouTube nos limita”, explica Anderson.

Os planos futuros são ousados. A empresa quer crescer 30% neste ano e bater serviços como Deezer e Spotify no Brasil. “A gente acredita que eles são bem grandes, já receberam muito investimento. Mas eles gastam esse dinheiro de uma forma que gera pouco resultado, enquanto nós não precisamos gastar muito para aumentar nossa base de clientes”, diz Anderson.