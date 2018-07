Conteúdo da pesquisa deu origem a um livro. FOTO: Reprodução Conteúdo da pesquisa deu origem a um livro. FOTO: Reprodução

Os jovens brasileiros estão cada vez mais interessados em abrir o próprio negócio na internet, mas precisam de mais incentivos para empreender. É o que mostra a pesquisa Juventude Conectada, divulgada nesta quarta-feira, 27, pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com o IBOPE Inteligência, Instituto Paulo Montenegro e Escola do Futuro (USP) com o objetivo de entender o comportamento do jovem brasileiro de 16 a 24 anos na era digital.

Segundo o estudo, 52% dos jovens afirmam que a internet pode acelerar o desenvolvimento de projetos, estimular inovações e ajudar no desenvolvimento da carreira. Apesar disso, apenas 34% pensam em usar a internet para desenvolver um negócio próprio, embora 51% acreditem ser possível ganhar dinheiro trabalhando com ferramentas da internet.

O ambiente digital também é visto como um local mais fácil para levantar dinheiro ou financiamento para 41% e estimulante para o despertar do espírito empreendedor (45%).

Uma boa surpresa da pesquisa: jovens da região nordeste são os que mais acreditam no potencial da internet no desenvolvimento de novos negócios. Um cenário que, de acordo com o próprio estudo, provavelmente é influenciado por polos digitais como Porto Digital, no Recife (o que comprova a importância desses polos nas diferentes regiões brasileiras).

O que falta para mais jovens tomarem a decisão de empreender?

O estudo revela que a internet tem ajudado os jovens a encontrar mais informações sobre empreendedorismo. Dos entrevistados, 60% disseram saber utilizar a internet para planejar ou desenvolver uma ideia empreendedora, 56% dizem saber onde buscar apoio para criar ou estruturar um negócio e 41% sabem onde obter financiamento.

A explicação para ainda pouca intenção de empreender é que a maioria dos jovens veem o empreendedorismo como uma opção para o longo prazo. A pesquisa aponta que a maioria dos jovens quer ser formar, acumular experiência trabalhando como empregado e juntar dinheiro antes de abrir seu próprio negócio.

A pesquisa jovem conectado teve início em maio de 2013 e foi baseada em uma série de entrevistas e ações realizadas com 1.440 jovens de todas as cidades do país. Além de empreendedorismo, o estudo também abordou os temas comportamento, educação e ativismo. Confira a íntegra do estudo.

Meu palpite: as universidades brasileiras ainda estão começando a falar sobre empreendedorismo, embora já existam iniciativas bem legais. Não conheço nenhuma iniciativa no ensino médio nesse sentido. Acredito que algumas escolas façam isso de maneira isolada, mas o estímulo a liderança ainda é muito pequeno no País. As escolas ainda parecem colocar como meta principal preparar o estudante para passar no vestibular e entrar em uma boa faculdade para conseguir um emprego em uma grande empresa.

E vocês, como acham que podemos estimular os jovens a ser mais empreendedores?