Resultado da pesquisa será divulgado em maio. FOTO: Reprodução

O fundo Redpoint e.ventures, a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e o programa Start-Up Brasil se uniram para buscar respostas para a seguinte pergunta: o que os empreendedores valorizam nos investidores?

É a chance de desabafar e colocar para fora todas aquelas reclamações comuns de fóruns de startups e conversas em eventos sobre as dificuldades de negociar e muitas vezes conquistar um investidor.

Trata-se da primeira pesquisa do gênero realizada no País com o objetivo de traçar um raio-x sobre o que os empreendedores pensam quando buscam financiar suas empresas de rápido crescimento. “Apesar de pesquisas desse tipo serem muito comuns nos EUA, nada assim havia sido feito no Brasil até agora. (…) Esse trabalho vai ajudar a entender um setor que, apesar de estar em rápido crescimento e amadurecimento no País, ainda está apenas no início, que é o mercado digital e de startups”, afirma por meio de nota Anderson Thees, sócio da Redpoint e.ventures.

As empresas que fazem parte da rede da Redpoint e.ventures, da ABStartups e do Start-Up Brasil receberão um questionário para poderem participar, mas empreendedores de todo o País também poderão responder as perguntas por meio de um site exclusivo para a pesquisa. Os resultados serão apresentados em maio.

As perguntas foram elaboradas a partir do resultado de uma primeira fase da pesquisa, realizada no final do ano passado e que consistiu em 19 entrevistas – 10 com empresas do portfólio do fundo e outras 9 com outras startups. “Agora, esta nova fase, que inclui mais empresas, dará uma dimensão numérica mais ampla para as características que aquelas primeiras startups já haviam apontado como as mais importantes.”