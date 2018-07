Lista de mentores do SP Stars Lista de mentores do SP Stars

Eleita a melhor cidade para startups da America Latina, a Prefeitura de São Paulo, por meio da iniciativa Tech Sampa, vai oferecer mentoria gratuita para startups com investidores e fundadores de empresas de tecnologia de sucesso.

A chamada mentoria é quando um profissional mais experiente se dispõe a compartilhar seu conhecimento com um empreendedor e dar sugestões para melhorar o seu negócio.

O novo programa da TechSampa chamado SP Stars vai oferecer essas mentorias gratuitamente para empreendedores de várias áreas a cada quinze dias, sempre às terças feiras.

Serão mentores do programa empreendedores como Romero Rodrigues, do Buscapé, Bruno Yoshimura, da Kekanto, Igor Mascarenhas, do Startup Brasil, e Rafael Cardoso, da Easy Taxi.

Cada startup poderá receber duas mentorias individuais, de 30 minutos cada, sobre assuntos como investimento, papo com fundador, crescimento, marketing, vendas, e-commerce, mobilidade urbana, dentre outros.

Também podem escolher ter uma mentoria colaborativa, na qual empreendedores que desejam reforçar sua rede de contatos poderão se integrar com outros participantes.

A primeira edição, programada para o dia 11 de agosto, das 18:30 às 22:10, está com inscrições abertas, mas com poucas vagas restantes.

Inscrições e mais informações na página de eventos do SP Stars.

