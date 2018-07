Entre as dúvidas mais frequentes dos empreendedores e as queixas dos investores há algo em comum: o segredo do pitch perfeito. Enquanto os primeiros têm dúvidas sobre como fazer um pitch eficaz, os últimos reclamam que o pitch muitas vezes não contempla informações essenciais para análise sobre um possível investimento.

O pitch é o nome que se dá a apresentação rápida que um empreendedor faz a um potencial investidor. A ideia é captar a atenção do interlocutor com rapidez e comunicá-lo de todas as informações essenciais sobre o negócio de forma concisa.

O Founder Institute, nos Estados Unidos, que se propõe a ser uma espécie de escola para fabricar novos empreendedores, criou uma “cola” do que seria o pitch ideal.

O site ainda elenca mais algumas dicas:

*Defined offering (oferta definida): precisa ser curta, simples e compreensível por todos. Algo como “um site”, “aplicativo” ou “software”;

* Defined audience (público definido): Indique o mercado que sua startup espera alcançar com a solução. O Founder Institute sugere usar algum dado demográfico, como “mulheres entre 25 e 35 anos” ou uma fatia específica de um mercado como “administradores de empresas de tecnologia de médio porte”. Termos como “mulheres” e “pequenas empresas” são considerados amplos demais.

* Solve a problem (solucione um problema): A dica aqui é falar como sua startup soluciona um problema de forma que todo mundo entenda. Algo como “reduzir o tempo de coleta de pagamento de contas” ou “a engajar em uma experiência imersiva de entretenimento”.

* Secret sauce (molho secreto): Fale sobre a abordagem única que a sua startup criou para solucionar o problema em questão e demonstre conhecimento do mercado. Um exemplo seria algo como “enviando alertas de e-mail de forma automática baseado na análise dos horário com maior rapidez de resposta. ”

Outra dicas: evite usar adjetivos e superlativos, elimine ruídos, jargões e chavões do texto.

Ajudou?

O Cassio Spina, fundador da Anjos do Brasil, também já publicou um guia interessante sobre pitch no site da Endeavor.