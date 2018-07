Prédio do Supera Parque de Inovação e Tecnoologia de Ribeirão Preto. FOTO: Divulgação Prédio do Supera Parque de Inovação e Tecnoologia de Ribeirão Preto. FOTO: Divulgação

A partir do mês que vem, a cidade de Ribeirão Preto se tornará o lar de três empreendedores europeus que virão ao País aprender a desenvolver seus negócios com a ajuda de mentores brasileiros. O trio faz parte de um grupo maior de 50 empreendedores europeus iniciantes que virão aprender sobre startups aqui no Brasil como parte do Connect – programa de empreendedorismo co-financiado pela Comissão Europeia, que fomenta a troca de experiências entre o Brasil e a Europa. A coordenação brasileira do programa é da Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores).

Esses empreendedores ficarão instalados no OpenSpace, no Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, durante um período que pode variar de um a três meses e receberão auxílio para a busca de parceiros e para resolução de questões burocráticas, além de interagirem com empresas sediadas no Parque. “O programa traz benefício mútuo já que os empreendedores locais e os intercambistas trocam conhecimentos e ideias, e descobrem novos mercados e parceiros de negócios” diz João Reis, coordenador do Supera Internacional Office.

Os primeiros empreendedores a chegar são originários da Espanha, Itália e Inglaterra.“Os empreendedores brasileiros trabalharão como mentores dos europeus, contribuindo com suas experiências para o desenvolvimento das startups, apresentando o mercado brasileiro para eles”, explica Reis. “Em contrapartida, receberão contribuições para o seu negócio com ideias inovadoras e competências complementares às suas”.

Entre os negócios desenvolvidos por eles estão uma plataforma online para a divulgação do trabalho de músicas e artistas (Inglaterra); desenvolvimento de programa de implementação de unidade biomecânica para a prevenção e tratamento de lesões esportivas e de acidente de trabalho (Espanha); e, desenvolvimento de alimentos funcionais inovadores (nutracêuticos) de forma sustentável (Itália).