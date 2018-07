FOTO: Reprodução/Startup Weekend FOTO: Reprodução/Startup Weekend

O último trimestre do ano é temporada de inscrições em diversas aceleradoras de statups do País. Além disso, empresas também têm investido cada vez mais em ações para apoiar startups que as ajudem no desafio de inovar.

O Start fez uma lista com os principais processos seletivos em andamento para em aceleradoras ou concursos que prometem dar prêmios em dinheiro e uma ajudinha para novas empresas de tecnologia. Mas atenção: é altamente recomendável que antes de se inscrever, o empreendedor procure conversar com outras startups que já participaram desses processos para buscar referências sobre o programa e entender qual a melhor opção para o seu negócio.

Confira a lista:

Cesar Labs

A aceleradora do C.E.S.A.R, no Recife, está com inscrições abertas para o segundo ciclo de seu programa de aceleração. O foco é empreendimentos de estágio inicial ou empresas que já possuem produtos ou clientes. Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Serão selecionadas dez ideias para participar do programa, que oferece um espaço para as empresas trabalharem dentro do Cesar Labs, acesso a uma rede de mentores formadas pelos líderes de empresas geradas pelo C.E.S.A.R e recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento dos projetos. Em troca do investimento, o Cesar Labs negocia uma participação acionária que pode variar entre 10% e 45%, conforme a maturidade do projeto. As inscrições vão até sexta-feira, 24 de outubro.

Start-Up Brasil

O programa do governo federal está com inscrições abertas até sexta-feira, dia 24, para a seleção de 50 empresas para a turma 4 do programa, sendo que 25% das vagas são reservadas para startups internacionais. Cada empresa apoiada recebe até R$ 200 mil em bolsas do CNPq e deverá se associar a uma das aceleradoras de empresas ligadas ao programa, por meio das quais recebem mais investimento (dessa vez, em troca de participação societária) e apoio para o desenvolvimento do negócio. Para concorrer a uma vaga na iniciativa, as empresas devem ter até quatro anos de constituição e precisam desenvolver software, hardware e serviços de tecnologia da informação (TI), ou criar novas soluções que usem esses elementos em seu esforço.

Gema Ventures

A aceleradora paulistana tem foco específico em negócios de B2B (Business-to-Business) e abriu inscrições para a sua segunda turma de acelerados. O programa é realizado em um espaço próprio de coworking na Vila Olímpia, na capital, e cada startup receberá até R$ 300 mil em investimento (veja a entrevista do Start com a Luisa Ribeiro, da Gema, para saber mais sobre o perfil da aceleradora). Para participar é preciso enviar um vídeo, de até 3 minutos, apresentando o projeto, que deve ser um negócio que já esteja em funcionamento e tenha boas perspectivas de crescimento e faturamento, além de possuir uma equipe completa, com programador, designer e um profissional de gestão de negócios. As inscrições ficam abertas até o dia 9 de novembro.

Senior

A Senior, empresa desenvolvedora de sistemas de gestão de Blumenau (SC), criou um programa de aceleração de startups, o Inove Senior. Para se inscrever a startup não precisa ter um plano de negócios detalhado, mas é obrigatório que o segmento de atuação da empresa seja o de softwares e aplicativos. A Senior pré-selecionará 50 ideias dentre as inscritas. Destas, 20 serão apresentadas à comissão organizadora para fazer um “pitch” para uma banca de jurados. A meta da empresa é classificar 10 ideias que receberão R$ 40 mil cada para que seus idealizadores possam viabilizar o sistema em um prazo de até nove meses, usando a estrutura de um escritório da empresa em Florianópolis. Após a primeira etapa, as startups que demonstrarem alto potencial de crescimento e valor de mercado estimado de R$ 1 milhão vão receber um aporte adicional de R$ 200 mil da Senior. Inscrições vão até o dia 10 de fevereiro.

Méliuz

O portal de cupons de desconto e cashback Méliuz lançou o Desafio Méliuz, para estimular novas startups. O concurso vai premiar a startup vencedora com R$ 50 mil e mentorias mensais da equipe da empresa durante cinco meses. O desafio está aberto para qualquer tipo de empreendedor, desde empresas nascentes até as que estão em estágios mais avançados, além de blogueiros, que também podem participar do programa.O público poderá votar nas empresas que mais gostarem no portal do Desafio Méliuz, onde cada empreendedor terá um perfil com a descrição do projeto, sua história e vídeo de apresentação. O ranking será utilizado como critério para a seleção dos 10 finalistas, eleitos a partir dessa primeira peneira por uma banca. Na segunda etapa, a votação popular será reiniciada e a plataforma irá ranquear novamente os 10 projetos com base na nova eleição. As inscrições vão até o dia 30 de novembro.

Hackathon Itaú

O Itaú Unibanco vai realizar uma maratona de programação nos dias 8 e 9 de novembro, em São Paulo, com o objetivo de estimular universitários com conhecimentos de programação e design a desenvolverem ideias de produtos e serviços para internet e mobile relacionados ao tema “Banco Digital”. Podem participar estudantes que tenham mais de 18 anos de idade e estejam matriculados em cursos superiores de graduação de universidades brasileiras. O primeiro lugar receberá R$ 10 mil e um encontro com profissionais da área de tecnologia. O segundo e terceiro colocados receberão R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Todos os ganhadores visitarão o Data Center do Itaú Unibanco em Mogi Mirim. As inscrições terminam hoje, 22 de outubro foram prorrogadas até o dia 30 de outubro.

