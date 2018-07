Oito empresas de tecnologia participantes do Start-Up Brasil, programa do governo federal de apoio a startups, receberam bolsas acima do teto de R$ 200 mil por ano estipulado pelo programa, segundo reportagem publicada pela revista Info e baseada em dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação.

De acordo com as regras do programa, cada empresa selecionada recebe até R$ 200 mil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao longo de um ano para pagamento de salários. As bolsas de pesquisa variam de R$ 2,5 mil a R$ 8 mil por mês para cada funcionário, com base na comprovação de experiência profissional na área de TI.

Os dados divulgados por meio da Lei de Acesso à Informação, porém, indicam que entre 2013 e 2014 oito startups receberam repasses acima do teto em uma soma total de R$ 118 mil a mais. De acordo com a reportagem da revista Info, o dinheiro a mais teria sido distribuído da seguinte forma para cada startup: Payparking (R$ 236 mil), Ocapi (R$ 214 mil), Motonow (R$ 213 mil), MediaRelevance (R$ 211,5 mil), Sensimob (R$ 209,5 mil), Leva Lá (R$ 209 mil), EduSynch (R$ 208 mil) e OpinionBox (R$ 204,5 mil).

Procurados pelo Link/ Start, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) e o CNPq afirmaram que esses valores se referem a bolsas que foram indeferidas após a folha de pagamento ter sido rodada e que, portanto, o pagamento acabou sendo realizado. “Para a segurança do bolsista, o Conselho só o retira da folha após o efetivo indeferimento da bolsa, o que gera um fluxo financeiro que não considera bolsas indeferidas ou valores devolvidos”, diz.

O CNPq e o MCTI dizem que os dados fornecidos por eles por meio da Lei de Acesso à Informação se referem ao fluxo financeiro do programa e não nos valores fechados de pagamentos, que só são computados após a prestação de contas das startups feita ao fim do programa, quando são excluídas as bolsas indeferidas.

Segundo a nota, parte das startups que receberam o pagamento dessas bolsa já efetuou a devolução do dinheiro recebido indevidamente a mais e que as outras ainda estão dentro do prazo legal para prestação de contas junto ao CNPq e ajuste final de sua participação no programa. “Se eventualmente os valores não forem ressarcidos, essas empresas serão cadastradas como inadimplentes junto ao governo federal”, afirmam o MCTI e o CNPq. “Vale ressaltar que estamos falando de apenas oito casos entre 183 projetos, com centenas de bolsas implementadas.”

Uma fonte familiarizada com os procedimentos do CNPq diz que uma falha humana no cálculo das bolsas pode ter ocorrido porque o CNPq ainda faz muitos dos processos de forma manual e carece da modernização e inclusão de alguns sistemas automatizados para facilitar processos e evitar o pagamento de bolsas que não foram aprovadas.

Ironicamente, muitas startups participantes do programa reclamam de burocracia para aprovação das bolsas junto ao CNPq, o que faria com que algumas ficassem sem receber as bolsas nos primeiros meses do programa.

Devolução

De acordo com a reportagem da Info, seis das oito startups alegam que já estão em contato com o CNPq para devolver os valores ou já fizeram o ressarcimento do montante depositado a mais. Duas delas não responderam aos pedidos de entrevista.

Eu conversei com o Danilo Nascimento, diretor de operações da Payparking, que nega ter recebido R$ 236 mil ao longo do ano que participou do programa. Segundo ele, a startup identificou no fim do ano passado ter recebido um total de R$ 206 mil em bolsas, em vez dos R$ 198 mil previstos (o teto por empresa é R$ 200 mil, mas o valor recebido pode ser menor, de acordo com os salários aprovados para cada startup).

Nascimento diz que já entrou em contato com o CNPq para devolver os R$ 8 mil a mais que constam nos repasses feitos para empresa e que aguarda instruções para ressarcimento do valor. “Nós nem mexemos nesse dinheiro. Temos outros investidores e nosso processo de governança precisa ser muito claro. Desde que identificamos o engano nós separamos esse valor e estamos aguardando instruções”, diz.

