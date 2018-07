FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Fim de ano é época de Enem, vestibulares e de tomar decisões muito importantes, como qual carreira seguir. Enquanto há quem já saiba o que quer fazer da vida desde pequenininho, muita gente sofre para decidir por uma profissão.

É o seu caso? Não se preocupe, uma startup promete te ajudar nessa escolha. Trata-se da Lifetramp, uma espécie de rede social que coloca o usuário em contato com profissionais de várias áreas para que possa experimentar diferentes carreiras por 1 dia.

Funciona assim: o usuário se cadastra no site e procura perto dele profissionais que trabalham nas áreas do seu interesse. São os chamados mentores, pessoas que se voluntariam na plataforma para mostrar o trabalho que desenvolvem. A plataforma media o contato entra as duas partes para que mentor e aprendiz marquem um dia para a troca de experiências.

Há mais de 260 mentores cadastrados em 89 países, incluindo o Brasil. No País é possível encontrar profissionais em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Em São Paulo, é possível conhecer, por exemplo, a rotina de um confeiteiro, de um editor de vídeo, de um jornalista, de um advogado criminalista e até de um empreendedor.

Por enquanto, todo o serviço é gratuito e a plataforma pede apenas que os usuários “paguem um almoço” em agradecimento ao mentor. Futuramente, a startup, que nasceu na Polônia, pretende funcionar de forma similar a sites de crowdfunding, para que os mentores possam aproveitar o site para arrecadar dinheiro para algum projeto particular.

