Startups brasileiras vão se reunir hoje, em São Paulo, para apresentar a investidores o resultado de um ano de dedicação ao desenvolvimento dos seus negócios. Trata-se de um grupo de 15 das 45 startups selecionadas no ano passado para integrar a primeira turma do Start-Up Brasil, programa do governo federal de apoio às novas empresas de tecnologia.

Junto com a apresentação das empresas selecionadas, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) mostrará também o primeiro levantamento oficial sobre os resultados obtidos por essas startups. O relatório inédito divulgado com exclusividade ao Link (veja acima), mostra que, em um ano, as empresas apoiadas pelo Start-Up Brasil conseguiram aumentar o seu faturamento em 122% – de uma média de R$ 500 mil para R$ 1,1 milhão.

O Start-Up Brasil oferece até R$ 200 mil para cada empresa na forma de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para pagamento de salários ao longo de um ano e o apoio de uma aceleradora (espécie de consultoria que ajuda no desenvolvimento de startups), que também faz um investimento pequeno na empresa, além de dar apoio no desenvolvimento do negócio. A meta é apoiar 300 startups, selecionadas por meio de editais, até 2015.

O levantamento mostra que as startups da primeira turma já captaram R$ 9,63 milhões no mercado além dos R$ 9,35 milhões investidos pelo governo e aceleradoras nas empresas participantes da primeira etapa. Em janeiro deste ano, 47% das startups do programa tinham faturamento. Em agosto, o número subiu para 65%.

“Ao identificamos que as startups já captaram mais investimento no mercado privado do que o investido pelo próprio governo, temos um bom sinal de que essas empresas avançam dentro do programa”, diz Felipe Matos, diretor de operações do Start-Up Brasil.

A primeira turma teve 56 empresas selecionadas, das quais 45 foram efetivamente apoiadas pelo programa. As demais desistiram por falta de interesse ou acordo com as aceleradoras do programa. Após um ano, cinco fecharam. Um número considerado baixo pela organização da iniciativa.

Convenia, de Furtado (D), integrou a 1ª turma. FOTO: Divulgação

Para Juliana Marchioretto, cofundadora da startup Aulalivre.net, a participação no Start-Up Brasil foi um divisor de águas. A empresa oferecia cursos gratuitos pela internet com foco nas classes C e D. Após a participação no programa, decidiu adotar também cursos pagos por meio de assinatura mensal. Dos 390 mil alunos cadastrados na plataforma, 4 mil já assinaram a versão paga, o que ajudou a empresa a atingir o ponto de equilíbrio.“O programa nos ajudou a ter boa visibilidade no mercado e ter acesso a uma rede de contatos interessante”, diz Juliana

Já Marcelo Furtado, cofundador da plataforma de benefícios corporativos Convenia, diz ter ganhado credibilidade. Antes, quando chegava em uma reunião com um cliente era tratado como uma microempresa que tentava decolar. Ter o selo do Start-Up Brasil prova que o ecossistema de startups brasileiro existe e torna a empresa mais confiável”, diz.

Entre os empreendedores, porém, o programa é alvo de críticas. Muitos questionam a burocracia para obter as bolsas, o que levaria ao atraso no recebimento do benefício. A fatia societária adquirida pelas aceleradoras em troca do investimento feito nessas empresas ( média de 10% de participação para um investimento médio de R$ 50 mil) é considerada alta perto da média de mercados como o do Vale do Silício, onde essa fatia é de cerca de 5%.

Por causa de dificuldades nessa negociação, muitas empresas não fecham contrato com as aceleradoras, o que deixa a taxa de quebra do programa entre 15% e 20% atualmente. “Estamos tentando simplificar o processo de seleção ao máximo e conversado com o CNPq para melhorar o processo de obtenção das bolsas. Já conseguimos, por exemplo, fazer com que experiência profissional tenha um peso grande nesse processo, para que mesmo quem não tenha cursado universidade possa ter acesso a uma bolsa”, diz Matos. “Há muitos desafios a serem vencidos, mas acredito que o ecossistema brasileiro de startups está melhor com o Start-Up Brasil.”

