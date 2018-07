Quem já precisou mudar de cidade de uma hora para outra ou precisou de alguém para ajudar a dividir as despesas de uma moradia sabe bem o drama que envolve encontrar um lugar para morar que tenha a sua cara e, principalmente, um colega de quarto com quem se tenha afinidade.

A startup Moove In quer ajudar a resolver esse problema indo além das já existentes listas de classificados disponíveis na internet. A empresa criou um algoritmo para que a partir de dados como sobre rotina, interesses, interações no Facebook e geolocalização pessoas com estilos similares e, se possível, amigos em comum, possam se encontrar e ter mais chances de sucesso ao dividir uma moradia.

O cadastro no site é feito a partir dos dados do Facebook. O usuário preenche um questionário curto sobre algumas preferências pessoais e seu perfil. É possível indicar, por exemplo, se você fuma, trabalha ou só estuda, se gosta ou tem animais de estimação e se você tem um perfil mais bagunceiro, organizado ou festeiro. Por fim, o interessado indica um prazo para sua busca, o valor que deseja pagar no aluguel por mês e a região onde quer morar.

“Nosso algoritmo é baseado nos dados cadastrais, grafo social do Facebook (likes e amigos em comum) e interações entre usuários, por meio da troca de mensagens. Utilizamos de inteligência artificial para aprender, a partir destes dados, o que nos permite identificarmos pessoas com estilo de vida semelhantes e gerar uma escala de similaridade entre perfis. Nossa proposta é facilitar este aprendizado para que as recomendações sejam cada vez mais condizentes com o perfil do usuário”, disse Beatriz Varella, cofundadora do negócio ao lado do amigo Arthur Lima.

Os dois também fazem parte da equipe que fundou a incubadora Jurema e investiram R$ 150 mil até agora na concepção do negócio. “Percebemos que existem algumas dificuldades neste processo de encontro de roommates (colegas de quarto), em especial no relacionamento entre os moradores, no que diz respeito à afinidades, perfil e interesses de cada um. Pensando nisso, nosso objetivo é facilitar o momento de quem busca pessoas para dividir moradia”, diz Beatriz.

O negócio é novíssimo. Estreou na web em março e tem 3,2 mil pessoas cadastradas. Mas os fundadores acreditam que há potencial para esse número crescer rápido. “Muita gente tem usado o Facebook para conseguir encontrar roommates. Apenas dos grupos que seguimos, são aproximadamente 150 mil pessoas participantes”, diz Beatriz.

O plano da startup é testar modelos e desenvolver ferramentas para facilitar o uso. Hoje, por exemplo, não há ainda um botão de descadastro no site. Esse processo precisa ser solicitado aos fundadores por e-mail para que seja feito manualmente.

A partir de 2015, a meta é ter o sistema desenvolvido e amadurecido para escalar o negócio, ou seja, fazê-lo crescer no menor tempo possível. “A longo prazo, nosso ideal é facilitar o processo de dividir moradia em seus diferentes momentos – no encontro de roommates e também no dia a dia de quem divide, podendo abranger o processo de mudança de casa, aquisição de utensílios, divisão de despesas, organização de tarefas, entre outros”, diz Beatriz. É com esses serviços extras, que vão além de encontrar uma pessoa para dividir uma moradia, que a Moove In pretende lucrar. Hoje o serviço é totalmente gratuito.

Em agosto passado, publiquei no Link uma matéria sobre como algumas startups estão utilizando esse tipo de inteligência e os dados do Facebook para facilitar a busca de emprego. O uso da Big Data para aprimorar processos de recursos humanos já ganhou até nome nos Estados Unidos: workforce science (algo como “a ciência da força de trabalho”). O site de relacionamentos eHarmony, que tem um algoritmo desenvolvido para encontrar pares românticos com potencial para dar certo, já estuda levar a mesma inteligência para as empresas encontrarem o profissional ideal para elas no mercado de trabalho. E essa tecnologia tem potencial para ajudar ainda a resolver outros problemas da sociedade (o que significa oportunidade para empreender), como encontrar o colega ideal para dividir uma moradia, que é o caso da Moove In.

