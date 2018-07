FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Em agosto eu falei aqui no Start sobre a competição de empreendedorismo Energia Portugal, organizada pelo jornal português Expresso. Neste ano, pela primeira vez, a publicação abriu o projeto para a participação de startups do Brasil e China. E a boa notícia é que a grande vencedora da competição foi uma startup brasileira!

O primeiro lugar ficou com a plataforma de educação à distância para alunos do ensino superior Me Passa Aí! A startup que tem como proposta desenvolver vídeos com lições curtas e eficazes, vai receber €20 mil euros como prêmio.

A empresa foi uma das 15 startups selecionadas para ir até Portugal para participar de sessões de treinamento comandadas por uma aceleradora local.

Para saber mais sobre a competição Energia Portugal, clique aqui.