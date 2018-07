Usuário escolhe em aplicativo o cartão a ser usado na compra e o endereço de entrega. Sistema gera senha que envia automaticamente para site esses dados. FOTO: Divulgação

Decorar o login e senha para acessar diferentes sites é das tarefas mais difíceis. Já a necessidade de digitar os dados do cartão de crédito e o endereço de entrega a cada compra muitas vezes dá preguiça. Foi a partir dessas premissas que um grupo de empreendedores criou um sistema que eles gostam de comparar com os serviços de pedágio automático nas rodovias. A ideia é que a plataforma armazene as informações do usuário em um só local para que o consumidor faça uma compra na internet com apenas um clique, a partir de uma senha gerada por um aplicativo.

A solução chamada OneBuy utiliza um sistema de “tokens” (senhas temporárias de proteção geradas, no caso, por um aplicativo da empresa) similar ao adotado por alguns bancos. Após o cadastro na plataforma, o usuário deve baixar o aplicativo da startup no dispositivo da sua preferência – computador, celular ou tablet. Ao fazer a compra em um site integrado ao sistema, o usuário seleciona a opção finalizar com OneBuy. A loja, então, pedirá o token, senha gerada pelo app da empresa. O cliente deve entrar no aplicativo e selecionar com qual cartão de crédito vai pagar a compra e qual o endereço de entrega, para poder visualizar a senha.

O token vai identificar o cliente e já mandar todos os dados cadastrados previamente no aplicativo para o site. As empresas que já utilizam o sistema da OneBuy são a floricultura Giuliana Flores, a farmácia online NetFarma e a boutique de chocolates Chocolat Du Jour.

”Hoje, se alguém quiser modificar um dado simples no cadastro do e-commerce, terá que fazê-lo em todas as lojas. No caso de ter 15 preferidas, terá que memorizar 15 usuários e senhas diferentes. A OneBuy dispensa todos esses processos com um sistema simples e muito mais ágil”, afirma Affonso Giaffone, sócio-fundador da OneBuy.

Ao contrário de grande parte das startups no mercado brasileiro hoje, a OneBuy é comandada por profissionais com longa experiência no mercado digital. Além de Giaffone, fazem parte do time de fundadores Edgard Baptista Pereira, Luiz Fernando Figueiredo, Marcelo Rosa e Leo do Amaral. Eles trabalham juntos desde 2002, quando desenvolveram um sistema de gerenciamento de compras de peças automotivas para seguradoras que, em 2008, foi vendido para o grupo americano Solera Inc.

Novo projeto

Em pé (dir. para a esq.) Marcelo Rosa, Affonso Gioffone e Leo Amaral. Sentado (dir. para a esq.) Luiz Fernado e Edgard Baptista Pereira. FOTO: Divulgação

A OneBuy começou a ser desenvolvida em 2012, mas só entrou em funcionamento em março deste ano. Os empreendedores investiram R$ 7 milhões no negócio. “Tivemos a ideia no fim de 2011 por causa das dificuldades e aborrecimentos para se terminar compras online. No total foram 2 anos até o protótipo estar finalizado. Entramos no ar em março deste ano e a tecnologia vem se aprimorando quase que semanalmente, com melhorias e novas funcionalidades”, me contou Giaffone.

A startup agora busca aumentar a base de usuários e de empresas que participam da plataforma, com a meta de processar 120 mil transações por mês até o meio do ano que vem. Atualmente, a plataforma tem 5 mil usuários cadastrados. “A aceitação do nosso sistema têm sido fantástica, mas há varias lojas que, por conta da época que estamos, próximos ao fim do ano, nos disseram para voltar em breve”, diz Giaffone. “Alguns varejistas preferem ir para o caminho mais conservador ao invés do inovador. A principal dificuldade que temos tido acaba sendo a prioridade dentro do departamento de TI de cada loja, mas com jogo de cintura temos conseguido seguir adiante”, explicou.

A plataforma é gratuita para usuários e a empresa cobra uma comissão do lojista por cada compra efetuada pelo sistema.