SÃO PAULO – A startup mineira Ezlike foi adquirida pelo fundo americano Gravity4, por um valor não divulgado. A EzLike criou uma ferramenta para otimizar a verba investida em anúncios nos Facebook, ajudando na parametrização e controle de campanhas e anúncios. O anúncio da venda foi feito no Facebook (veja acima).

Já a Gravity 4, que fica em São Francisco, na Califórnia, quer criar a maior empresa de high-frequency marketing para OS e adquiriu 8 startups da América Latina recentemente. A empresa contratou o executivo Xavier Mantilla para tocar a operação dos negócios do fundo na região.

“Estas aquisições nos permitiram tornar-nos uma das poucas empresas com base dedicada ao Facebook Ad Exchange (FBX), expandindo redirecionamento dinâmico na América Latina e em outros mercados globais, e continuando nosso investimento com uma das fontes de abastecimento mais poderosos hoje: Facebook”, disse a empresa, em um post no seu blog.

Daniel Coquieri, cofundador da startup, deve permanecer na empresa por mais seis meses.

Agendor

O HBS Alumni Angels, fundo formado por ex-alunos da escola de negócios de Harvard, realizou um aporte de R$ 1,2 milhão na startup Agendor, aplicativo que funciona como uma ferramenta para organização e acompanhamento de vendas nas pequenas e médias empresas.

Com a nova rodada, a startup deseja consolidar seu posicionamento no mercado com um produto que aprimora a experiência de vendedores e equipes de vendas de pequenas e médias empresas.

Sergio Furio, integrante dos Angels e líder do conselho dos investidores da Agendor, disse que o aporte aconteceu no momento mais oportuno, quando a startup já possuía modelo de negócios sólido. “Gostamos muito dos empreendedores e da capacidade em levar adiante o projeto com pouco funding até o momento”, explica Furio.

Home2Home

Já a plataforma de social commerce Home2Home recebeu um aporte de R$ 3 milhões de um grupo de investidores liderado pelo empresário Mario Letelier, fundador do BuscaPé. Os recursos vão permitir a consolidação da empresa, que foi lançada em outubro pelos empreendedores Alexandre Zolko, 28, e Jaques Weltman, 31.

O Home2Home (H2H) é um shopping online onde o usuário ganha dinheiro comprando ou recomendando produtos para suas rede de amigos. A startup diz reunir 700 mil produtos de e-commerces como Dafiti, Livraria Cultura, Centauro, Walmart, Mobly, Kanui,OQvestir, Le Postiche e Camisaria Colombo, entre outros. Quando o consumidor faz uma compra a partir do H2H ele é recompensado com 3% a 15% do valor que ele gastar. O dinheiro que ele ganha fica guardado no H2H, que pode ser resgatado quando acumular um valor mínimo de R$ 10,00.