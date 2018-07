Luciana Caletti, cofundadora da Love Mondays, diz que ferramenta ajuda profissionais na decisão por um emprego . FOTO: Márcio Fernandes/Estadão Luciana Caletti, cofundadora da Love Mondays, diz que ferramenta ajuda profissionais na decisão por um emprego . FOTO: Márcio Fernandes/Estadão

Há pouco mais de um ano, a startup Love Mondays entrou no mercado com a proposta de ajudar as pessoas a terem mais informações sobre o ambiente de trabalho das empresas brasileiras. Para isso, criou um site onde os funcionários podem deixar resenhas anônimas e avaliar a companhia onde trabalham, colocando informações sobre os pontos altos e baixos, cultura corporativa, entre outras.

Esta semana, a empresa lançou uma novidade: uma lista de salários no Brasil por cargo e companhia, que mostra quanto ganham profissionais em diferentes cargos dentro de uma organização. “Agora os usuários podem descobrir se o seu salário é compatível com o de seus colegas e quanto ganham pessoas com cargos similares em outras empresas”, diz Luciana Caletti, diretora executiva e cofundadora da Love Mondays.

A ferramenta permite, por exemplo, comparar quanto ganha um analista em diferentes companhias. Além de salários, o usuário também pode acessar o valor aproximado da remuneração variável e os benefícios que a empresa costuma fornecer aos seus empregados.

Para ver esses dados, porém, o site pede que o usuário forneça, em troca, dados sobre sua empresa, salário e cargo. A contribuição é anônima. “Acreditamos que a ferramenta será muito interessante já que até então as pesquisas de salário revelavam somente o salário médio por cargo e cidade, e não por empresa”, diz Luciana.

Para criar a base de dados, a Love Mondays coletou dados durante três meses com seus usuários já cadastrados. Atualmente existem 1,5 mil empresas com salários listados no site.

A Love Mondays foi selecionada para a primeira edição do programa Start-Up Brasil e passou pelo programa de aceleração da Aceleratech. A empresa foi eleita a melhor startup da América Latina no Latin America Startup Challenge e na U-Start Conference, em 2014.

