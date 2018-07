Equipe da startup Worldpackers. FOTO: Divulgação Equipe da startup Worldpackers. FOTO: Divulgação

Quem nunca sonhou em viajar pelo mundo conhecendo novos países e culturas? O dinheiro para bancar a aventura acaba sendo um dos maiores desafios do viajante, seja para muitos ou poucos destinos. Para ajudar na redução dos custos, um grupo de empreendedores criou uma plataforma na qual turistas podem oferecer horas de trabalho em albergues em troca de hospedagem gratuita.

Trata-se do site Worldpackers, que foi o grande vencedor do Demo Day da 10ª edição do Startup Farm, programa itinerante de aceleração que roda o País para ajudar a fomentar o mercado de novas empresas de tecnologia no Brasil. O DemoDay é o momento em que as empresas desenvolvidas pela aceleradora apresentam seu modelo de negócio para potenciais investidores e clientes. Na semana passada, acompanhei os preparativos finais das empresas participantes do Startup Farm para o Demo Day, realizado na última segunda, 16.

Em conversa com Steffan Hywel Adams, um dos empreendedores envolvidos com a Worldpackers, ele falou um pouco sobre a proposta do negócio. “Acomodação é geralmente o maior gasto de viagens longas. Muitas pessoas não sabem que podem reduzir os custos oferecendo horas de trabalho para albergues, uma oportunidade de praticar novos idiomas, conhecer outras culturas e trocas experiências”, afirmou.

O slogan da startup é: “Travel experiences money can’t buy” (Experiências de viagem que o dinheiro não pode comprar, em português).

Embora o negócio represente inicialmente uma boa oportunidade para mochileiros que vão passar meses viajando – a maioria dos albergues pede uma permanência mínima de um mês – também há vagas para quem vai passar períodos mais curtos em uma cidade. O viajante pode trabalhar no albergue em áreas como limpeza, recepção, organização de festas, cozinha, bar, dentre outras.

O site da Worldpackers exibe em um mapa todos os lugares do mundo onde albergues aceitam trabalho. Basta clicar no país desejado e ver as vagas disponíveis. No Peru, por exemplo, um albergue troca a hospedagem por seis horas diárias de trabalho na recepção, limpeza ou restaurante por um período mínimo de um mês. Na Califórnia, nos EUA, é possível se hospedar por um mês em um albergue em troca de 20 horas semanais de trabalho na manutenção, limpeza, pintura ou cozinha.

Mapa exibe todos os países nos quais viajante pode trocar horas de trabalho por hospedagem. FOTO: Reprodução Mapa exibe todos os países nos quais viajante pode trocar horas de trabalho por hospedagem. FOTO: Reprodução

Vagas similares aparecem em países como África do Sul, Espanha, Inglaterra, Armênia, China e Japão. Falar pelo menos um pouco de inglês é fundamental para se candidatar às vagas.

O Worldpackers é atualmente gratuito – há uma versão premium por US$ 20 que oferece um suporte para o viajante comparar vagas e conhecer melhor o perfil do albergue. O usuário interessado só precisa preencher um cadastro, candidatar-se a uma das vagas disponíveis no sites e aguardar o retorno. A startup pretende implantar uma taxa para cobrar hóspedes e albergues pelo serviço. “Será um valor bem menor do que eles precisariam pagar por uma hospedagem normal ou para o funcionário”, explica Adams, que assim como os fundadores da empresa já viajou o mundo trabalhando em albergues.

