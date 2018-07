FOTO: Ligia Aguilhar / Estadão FOTO: Ligia Aguilhar / Estadão

A delegação brasileira presente na área de startups do TechCrunch Disrupt é uma das maiores do evento. Cerca de 30 empreendedores estão expondo suas empresas no local, dos quais 22 foram selecionadas e apoiados pelo Sebrae e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), que treinaram empresas ao longo dos últimos meses e no último domingo, 7, já em São Francisco, para fazerem o pitch (como é chamada a apresentação curta que empreendedores fazem para investidores) durante o TechCrunch Disrupt.

No pavilhão de startups, que fica logo na entrada do evento, empresas de diversos países dividem espaço. Há delegações da Coreia do Sul, Japão, Argentina, Holanda, entre outras. Junto com elas tbm está um grupo de empresas mais profissionais, startups em uma fase mais madura que pagam para expor suas soluções. Enquanto muitas startups deixam para lançar seus produtos ou a empresa em si no TechCrunch Disrupt, esse grupo já colocou seus produtos no mercado.

A união de novos negócios de tantos e diferentes países deixa uma certeza: quando se trata de promover novas startups, somos todos iguais. Andando pelo pavilhão fui parada diversas vezes por empresas de diferentes países pedindo um minuto de atenção “para apresentar uma solução incrível”, recebi diversos e-mails de empreendedores anunciando o lançamento de suas startups ou convidando para conhecer seus produtos e até mesmo entre as empresas escolhidas pelo TechCrunch para apresentar seus negócios no palco, na Batalha de Startups, que elege ao final do evento uma vencedora para ganhar o prêmio de US$ 50 mil, algumas abordagens são semelhantes as que eu vejo em eventos o Brasil. Ali todo mundo está na luta por um minuto de atenção dos investidores, da imprensa e de grandes empreendedores.

A batalha por atenção no TechCrunch Disrupt, porém, é bem profissional, entre empresas de alto nível. E o público que circula por ali também. Embora todo mundo considere a possibilidade de chamar a atenção de um investidor internacional, é consenso que esses investidores estão mais interessados em negócios que tenham escritório nos EUA. Por isso o networking acaba sendo um dos ganhos mais importantes para quem está no evento. E saber fazer a abordagem certa para se destacar nessa multidão de boas empresas é fundamental.

Marcela Kashiwagi, da startup brasileira Cabe na Mala, que já participou do TechCrunch Disrupt no ano passado, me contou que na época conseguiu conhecer um competidor americano por meio da rede de contatos conquistada durante o evento. Este ano, em que a economia compartilhada está mais em foco, com a participação de grandes startups da área no evento, como Airbnb e Uber, o TechCrunch Disrupt se tornou para a startup uma boa fonte de feedback sobre seu modelo de negócio. A startup Cabe na Mala conecta pessoas interessadas em comprar produtos no exterior a viajantes internacionais que se colocam à disposição para trazer esses produtos em troca de uma recompensa.

A gestora de projetos da Apex, Flavia Egypto, disse que a abordagem a ser feita com o investidor estrangeiro é diferente da que se faz ao brasileiro. E embora reconheça que seja difícil conseguir um investidor no evento, diz que os contatos são importantes, já que um investidor que conheça o negócio despretensiosamente hoje pode vir a participar de uma rodada de financiamento futura da empresa, em outro estágio de amadurecimento. “Os EUA são um mercado muito competitivo, por isso é importante aprender a maneira certa de vender a startup. Parte do treinamento que fizemos com as startups brasileiras incluiu aulas de storytelling (aprender a criar uma narrativa relevante), para que eles aprendessem a fazer seu pitch adequadamente”, disse.

A Apex tem parceira com a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCap), o programa Start-Up Brasil e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), possui um escritório em São Francisco para ajudar empresas iniciantes a se internacionalizarem e tem apoiado startups brasileiras desde o ano passado para participar de eventos como o TechCrunch Disrupt e o South by Southwest (SXSW).

A parte divertida de estar em um evento como o TechCrunch Disrupt é ver de perto alguns clássicos do Vale do Silício. Empresas promovendo como slogan palavras como “empoderamento”, “tornar o mundo um lugar melhor” e afins estão por toda parte. A Pied Piper, aliás, é uma das startups mais comentadas e populares do TechCrunch Disrupt. Para quem não conhece, a Pied Piper é a empresa fictícia dos empreendedores da série de TV Sillicon Valley, da HBO. O último episódio da primeira temporada da série se passa dentro do TechCrunch Disrupt, onde os fundadores da Pied Pipper se apresentam e ganham o prêmio final. Vale conferir a cena no YouTube.