Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, quer aplicativo em 50 países até o fim do ano. FOTO: J.F. Diório/Estadão Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi, quer aplicativo em 50 países até o fim do ano. FOTO: J.F. Diório/Estadão

O fundador do aplicativo de táxi Easy Taxi, Tallis Gomes, anunciou em sua página no Facebook que vai deixar o cargo de diretor executivo da companhia.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

No texto, Gomes diz que está investindo em um novo negócio, que pretende anunciar em cerca de um mês, e que vai continuar fazendo parte do conselho da empresa, além de manter sua participação societária no negócio.

“ É inevitável que a humanidade se aproxime cada vez mais da robotização das tarefas manuais; esta é uma vertical que está apenas começando pelo mundo, e mais uma vez eu quero levar o Brasil para a vanguarda global de uma tecnologia que irá redefinir a forma como nosso país é visto lá fora e gerar milhares de empregos”, declarou. “Para que eu consiga conduzir esta nova caminhada rumo ao futuro, vou subir para o conselho da Easy Taxi e neste momento entrego oficialmente o meu cargo de CEO, após meses de trabalho nesta transição”, disse

O CEO global da empresa, Dennis Wang, continua no cargo. Já a operação brasileira passará a ser dirigida por Camila Ferreira, que desde abril ocupava o cargo de co-CEO.

O Easy Taxi foi criado no Rio de Janeiro, em 2011. A empresa captou US$ 77 milhões em cinco rodadas de investimento de sete fundos diferentes. Entre os investidores estão Phenomen Ventures, Tengelmann Ventures, Mobily Ventures e Rocket Internet.

Atualmente o app funciona em 172 cidades pelo mundo, atendendo a mais de 15 milhões de usuários.

Veja a íntegra do texto: