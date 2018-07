Inclusão e diversidade têm sido temas frequentes aqui no Start e no Link. Um dos motivos é que nos EUA a questão tem sido debatida intensamente a ponto de, na semana passada, o Google divulgar pela primeira vez um relatório sobre o perfil dos seus funcionários após manifestantes protestarem contra a falta de diversidade na empresa. Dos 50 mil funcionários do Google, 70% são homens e 61% são brancos. “O Google não está onde gostaria quando o assunto é diversidade”, disse a empresa por meio de comunicado.

O Google culpou a escassez de mulheres, negros e hispânicos com diplomas na área de ciências da computação pelo problema, mas sabemos que o preconceito é um elemento muitas vezes desencorajador para a minorias. Tanto que já falamos aqui no Start do projeto da chefe de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, para banir o uso da palavra mandona para se referir a mulheres em posições de liderança e sobre o preconceito contra mulheres no mercado de startups brasileiro.

É por isso que chega em boa hora o anúncio do lançamento da TechCrunch Include, uma espécie de programa de aceleração do TechCrunch para apoiar empresas com ou sem fins lucrativos que trabalhem para tornar o mercado de tecnologia mais inclusivo.

Startups do mundo inteiro podem se candidatar ao programa que oferece como benefícios um total de US$ 50 mil por ano em investimento a ser dividido entre todos os participantes, e mentoria para desenvolvimento do negócio, além de ingressos gratuitos para os eventos do TechCrunch, como o Disrupt e hackathons. O TechCrunch espera com a iniciativa ajudar essas empresas a conseguir mais capital no mercado, voluntários, parcerias e atenção da mídia.

Este ano, o TechCrunch já havia investido US$ 50 mil no Girls Who Code, uma ONG que tenta diminuir a diferença de gêneros na tecnologia oferecendo a mulheres do mundo inteiro aulas de programação, por exemplo.

As inscrições para o processo seletivo do TechCrunch Include estão abertas até o dia 29 de junho. As empresas escolhidas serão anunciadas em julho e começam no programa já em 1 de agosto.

