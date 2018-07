Dick Costolo, diretor executivo do Twitter, durante apresentação em Cannes. FOTO: Reuters Dick Costolo, diretor executivo do Twitter, durante apresentação em Cannes. FOTO: Reuters

O Twitter vai realizar pela primeira vez no Brasil a sua conferência de desenvolvedores Fabric, como parte da turnê mundial batizada de Flock, e que vai rodar por uma série de cidades dos Estados Unidos antes de desembarcar em São Paulo no “outono”. Além da conferência, a rede social também vai realizar sua primeira competição mundial de startups no País.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

:::Curta a página do Start no Facebook:::

:::Curta a página do Link no Facebook:::

“Desde que lançamos a Fabric na nossa primeira conferência para desenvolvedores móveis, muitos começaram a usar os Kits para tratar de alguns dos desafios mais comuns para desenvolvedores de apps: estabilidade, distribuição, rendimento e identidade. Nós esperamos encontrar esses desenvolvedores ao longo dos próximos meses, por isso vamos colocar o pé na estrada em uma turnê mundial que estamos chamando de Flock. Nós acreditamos que o próximo grande app pode surgir de qualquer lugar, por isso iremos a todos os lugares que pudermos para ajudar a usar a Fabric para criar ótimos apps”, disse o Twitter por meio de comunicado.

Além de passar por oito cidades americanas, a conferência também vai passar por Londres, Berlim, Nova York, Tóquio, Seul, Hong Kong, Xangai, Banagalore e São Paulo.

Informações sobre o evento em São Paulo serão anunciadas no site oficial da conferência de desenvolvedores do Twitter.

Concurso de startups

O Twitter vai premiar por meio do concurso Hatch empreendedores criadores de apps ou soluções inovadoras que usem alguma ferramenta do pacote Fabric.

Podem participar startups que tenham recebido menos de US$ 2 milhões em aportes e tenham menos de US$ 10 milhões em receita. As inscrições estão abertas até o dia 5 de junho.

Dez finalistas serão anunciados no dia 22 de junho e vão ser convidados para ir a São Francisco para apresentar suas ideias de startup no primeiro Hatch Gala anual, em julho.

Os vencedores ganharão US$ 25 mil, reuniões com executivos do Twitter e oportunidades de se encontrar com potenciais investidores.