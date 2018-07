Justin Bieber investiu US$ 1,1 milhão no app. FOTO: AP Justin Bieber investiu US$ 1,1 milhão no app. FOTO: AP

O Twitter estaria negociando a compra do app de selfies Shots, que recebeu investimento de US$ 1,1 milhão do cantor Justin Bieber, segundo a CNBC.

Bieber foi o líder de uma rodada de investimento inicial no app que levantou um total de US$ 2,7 milhões, há cerca de um ano. Fontes próximas ao negócio confirmaram que o Twitter tem negociado com a empresa.

O cantor é um usuário ativo do app e posta milhares de selfies na plataforma, dedicada exclusivamente a esse tipo de foto. No Shots só são permitidas fotos tiradas com a câmera frontal do celular.

Os boatos da venda começaram após o diretor financeiro do Twitter, Anthony Noto, postar no site por acidente uma mensagem sobre uma aquisição da empresa. A mensagem, que deveria ser privada e acabou sendo postada para todos os seguidores de Noto, dizia o seguinte:

“Eu ainda acho que nós deveríamos comprá-los. Ele está na sua agenda para o dia 15 ou 16 de dezembro. Nós precisaremos nos vender a ele. Eu tenho um plano”

Segundo o site Re/Code, os fundadores do app Shots, John e Sam Shahidi, tiveram diversos encontros no Twitter ao longo do mês passado. Mas o site aponta também outros apps, como o Secrets, como possíveis aquisições.

O Twitter estaria interessada na base de usuários do app Shots, de mais de 3 milhões de pessoas. Dois terços desse volume seriam mulheres com menos de 24 anos.