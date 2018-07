Mostrar as novidades em tecnologia e inovação nas startups brasileiras, falar sobre investimentos, curiosidades, personagens interessantes, bastidores do mercado, e tudo que possa fazer diferença no dia a dia de quem empreende, quer empreender ou simplesmente é fascinado por tecnologia, são alguns dos muitos objetivos desse blog.

Não é de hoje que as startups têm espaço no Link, mas o Start quer ser o local onde possamos concentrar cada vez informações sobre como essas empresas estão criando uma nova e importante cena para o desenvolvimento do País. Sem esquecer, claro, do foco principal do Link: tecnologia e inovação.

Aproveito para me apresentar. Eu, Ligia Aguilhar, acompanho o mercado de startups desde 2010. Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi escrevendo para as páginas do caderno Oportunidades, dos Classificados de domingo do Estadão. Em 2011, passei a integrar a equipe do Estadão PME, onde me apaixonei de vez pelo tema. Em 2012, foi a vez de acompanhar o assunto na redação da Época Negócios, de onde sai, em 2013, para integrar a equipe do Link.

Este blog vai funcionar daqui pra frente como uma espécie de MVP (mínimo produto viável, uma ferramenta de aprendizado e experimentação), onde as críticas, sugestões e colaboração de vocês serão muito bem-vindas para que nossa cobertura sobre o tema seja cada vez mais relevante. E não há momento melhor para dar um “start” inicial do que durante a Campus Party 2014, que tem como foco as protagonistas desse blog: as startups!

Bem-vindos!