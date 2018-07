Gustavo Gorenstein (terceiro, da esq. para dir.) criou a empresa de cashback Poup. FOTO: Divulgação Gustavo Gorenstein (terceiro, da esq. para dir.) criou a empresa de cashback Poup. FOTO: Divulgação

A startup brasileira Poup, que utiliza o conceito de cashback, no qual parte do valor pago em compras online é devolvido para o consumidor, fechou uma parceria com a Unicef para que esse dinheiro seja usado em uma boa ação, caso o consumidor deseje.

O Poup tem parceria com lojas virtuais e recebe uma comissão por ajudar nas vendas. Essa comissão é dividida com o usuário, que recebe parte do valor pago de volta. Ao acumular o valor mínimo de R$ 30,00 e solicitar o saque do seu dinheiro, o usuário do Poup agora poderá optar por doar online esse dinheiro para o Unicef.

“Acreditamos no trabalho do Unicef e pensamos em uma forma de oferecer ao consumidor uma oportunidade de doar sem esforço, com o benefício obtido por meio do Poup”, diz Guga Gorenstein, diretor da empresa, por meio de nota. O Poup fez parte da Turma 1 do Start-Up Brasil.

