FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Tem uma ideia para criar uma startup e não sabe como? É para ajudar pessoas a tirarem suas ideias do papel que existe o Startup Weekend, um evento que ocorre ao longo do ano em 131 países para reunir pessoas com o interesse de abrir uma startup para trocar ideias, criar equipes e colocar o plano em prática. Neste fim de semana, a USP será sede de uma edição aberta para participação tanto de alunos quanto de visitantes.

Os participantes tem 54 horas (sexta à noite, sábado e domingo) para discutirem suas ideias e colocar um projeto em prática. Para isso eles têm ajuda de mentores, profissionais experientes do mercado de startups, que vão dar dicas e conselhos sobre as ideias de negócio.

O Startup Weekend ocorre várias vezes ao ano em todo o mundo. Só aqui no Brasil foram 33 edições até agora. Há alguns eventos temáticos e casos de sucesso. As bases do que se tornaria o app Easy Taxi, por exemplo, foram criadas durante um Startup Weekend.

A versão que será realizada neste fim de semana pelo NEU (Nucleo de Empreendedorismo da USP) terá entre os mentores nomes como Alan Leite, da Startup Farm, e Edward Wible, CTO da Nubank. Entre os jurados estão Felipe Matos, diretor do programa Startup Brasil, e Maria Rita Spina Bueno, diretora executiva da associação de investidores Anjos do Brasil e cofundadora do MIA – Mulheres Investidoras Anjo.

A equipe vencedora como melhor projeto terá uma oportunidade única: apresentar sua startup para investidores da Sequoia Capital, fundo do Vale do Silício que já investiu em empresas como Apple, Google e WhatsApp.

O Startup Weekend USP começa hoje e vai até domingo na Escola Politécnica da USP (Poli/USP), na Cidade Universitária, no Butantã. O endereço é Avenida Professor Luciano Gualberto, travessa três, nº 158. Informações e inscrições aqui.

